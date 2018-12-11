Vatandaş ve Devlet işbirliği yaptı cezaevindeki çocuklar kreşe kavuştu

Annelerinin tutukluluğu nedeniyle Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşamak zorunda kalan çocuklar için çeşitli kamu kurum, kuruluş ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla oluşturulan kreş ve gündüz bakımevi, hizmete açıldı.

İl İnsan Hakları Kurulunun kasım ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Çorum Barosu ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kreş ve bakımevi açılması için çalışma başlatıldı.

Hayırsever vatandaşların da katkısıyla cezaevinin kadınlar bölümünde 100 metrekarelik alana kurulan kreş ve gündüz bakımevi hizmete girdi.

Vali Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca ile kreşi ziyaret ederek, buradaki çocuklara hediye dağıttı. Bu sayede çocukların cezaevi şartlarından az da olsa uzak tutulacağına işaret eden Çiftçi, "Burada anneleriyle kalan çocukların cezaevi şartlarından bir nebze de olsa uzaklaştırılması, sosyal, zihinsel, ruhsal açıdan gelişimlerine katkı sunulması gayesiyle kreş ve gündüz bakımevi açılması ihtiyaç haline gelmiştir. Burası sıfırdan dizayn edilmek suretiyle çocukların kullanımına hazır hale getirildi." dedi.

İki öğretmen görevlendirilecek

Çiftçi, kreşte Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen iki okul öncesi öğretmeninin görev yapacağını kaydetti.

Halen cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan çocuk sayısı 743. Çocukların 543’ü 0-3 yaş grubunda, 200’ü de 4-6 yaş gurubunda yer alıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2018, 15:25