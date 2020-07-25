Vatandaşlar akın akın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret ediyor

Cuma namazı ile 86 yıl sonra dün yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretleri sürüyor.

Açılışının ikinci gününde de Ayasofya-i Kebir Camii, vatandaşlar ve turistlerin akınına uğruyor.

Çok sayıda vatandaş, camiye girmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Camiyi ziyaret eden bazı vatandaşlar ibadet ederken, bazıları da fotoğraf çekiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli de vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için yönlendiriyor.

Bu arada, bazı vatandaşlar camide, bazıları ise Fatih Belediyesi ekipleri tarafından caminin önüne serilen hasırlarda ikindi namazını kıldı.

Namazdan sonra dualar eden vatandaşlar, tekbir getirdi.

Ayrıca, cami ve çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Yurt dışından gelip Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni gelinlik ve damatlıkla ziyaret ettiler

Ekim ayında evlenmeyi planlanan bir çift de camiye gelinlik ve damatlıkla geldi.

Cami girişinde gazetecilere açıklamada bulunan Sevban Ovacin, kendisinin Avusturya'dan, nişanlısının da Almanya'dan Türkiye'ye geldiğini söyledi.

İstanbul'da düğün çekimlerini yaptırdıklarını, düğünlerinin Almanya'da olacağını belirten Ovacin, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasında burada olmak bize nasip oldu. Düğünümüz 10'uncu ayda olacak. Fotoğraf çekimi için de buraya geldik. Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni gelinlik ve damatlık giyerek ziyaret ediyoruz."

Çevredekiler de cep telefonlarıyla gelinlik ve damatlıkla camiye gelen çiftin görüntüsünü çekti.

Esnaf, vatandaşlara 1453 kitap hediye etti

Öte yandan, Ayasofya-i Kebir Camii bölgesinde bulunan esnaf, camiyi ziyarete gelenlere pek çok ikramda bulunuyor.

Bölgede esnaflık yapan Kenan Yılmaz da caminin yeniden ibadete açılması anısına1453 kişiye kitap hediye etti.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, dağıtmak için Ayasofya davasında kalemleriyle mücadele veren Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Nurettin Topçu, Nuri Pakdil ve Osman Yüksel Serdengeçti'nin hayatlarının anlatıldığı Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı tarafından hazırlanan "Ustaların İzinde" kitabını özellikle seçtiğini söyledi.

Caminin açılmasını bayram olarak gördüğünü belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çeyrek asırdan fazla Ayasofya'nın hemen yanında büfe işletiyorum. Her vakit Rabbimize yakararak bu mahzun mabedin kurtulması için dua ediyordum. Hamdolsun onu kurtarmak Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. Çevre esnafı olarak çok sevinçliyiz. Bu sevincimizi paylaşmak için tarihi ana şahitlik eden 1453 kişiye kitap hediye ettik. Amacımız çocuklarına, torunlarına miras kalacak bu özel şahitliğin hatırasını yaşatmak. Özellikle Ayasofya davasına hizmet eden isimlerin mücadelesinin anlatıldığı kitabı tercih ettik. Çünkü onların da büyük emeği var. Bir anlamda gizli kahramanlar onlar. Bu vesileyle onlara da şükran borcumuzu yerine getirmiş olduk."

Kitapların hediye edildiği vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılması dolayısıyla kendilerine hediye edilen kitabın unutulmayacak bir hatıra olacağını ifade etti.

Kaynak: AA