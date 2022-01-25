"Vatandaşlarımız mümkün olmadıkça özel araçlarıyla yola çıkmasın"

Bakan Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışıyla ilgili gelişmeleri Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünden takip etti.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Soylu, gece saat 00.00'ye kadar Bakan Karaismailoğlu ile birlikte Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğünden hem Türkiye'yi hem de İstanbul'u takip ettiklerini söyledi.

Bolu ve Düzce yollarının açılabilmesi ve sürücülerin barınma gibi ihtiyaçlarının giderilebilmesi için vali ve kaymakamlarla yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirten Soylu, dün saat 15.00'dan sonra kar yağışının İstanbul'da yoğunlaşmasıyla birlikte tüm buraya odaklandıklarını anlattı.

Soylu, İstanbul Valiliğince çalışanlara idari izin verildiğini anımsatarak, ardından AVM'ler kapatılarak, Marmaray açık tutularak, kara yolları araçları, kaymakamlar, belediye başkanları, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, AFAD, Kızılay ile topyekün bir mücadele gerçekleştiğini dile getirdi.

Çalışmaların sabaha kadar sürdüğünü anlatan Soylu, "Biz saat 02.00-02.30 gibi İstanbul'a inebildik. Havalimanı iniş vermedi. Fakat pilotumuz riske etti ve indi. İlk olarak Karayolları Bölge Müdürlüğüne geldik, ardından da hemen bir görev paylaşımı yaptık. Sayın Bakan'ımızla İstanbul Valisi burada kaldı. Biz de İstanbul Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı ayrı ayrı bölgelere çıkarak sabaha kadar, 11.30'a kadar hem kalan araçların hem o saate kadar orada bulunan vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması için bütün gayreti ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Yapılan koordinasyonla Mahmutbey'den Kınalı'ya kadar olan hattın kontrollü bir şekilde açılması, İstanbul Havalimanı arasında kalan araçların kurtarılması ve vatandaşların barınma yerine ulaşmasının sağlandığını bildiren Soylu, İstanbul'un her noktasında kaymakamlar, belediye başkanları, emniyet müdürlerinin, jandarma komutanlarının topyekün bir çalışma ortaya koyduklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah'a hamdolsun, soğuk sebebiyle karşı karşıya kaldığımız, bir canımıza herhangi bir sıkıntı gelmiş bir durum meydana gelmedi ona şükrediyoruz." dedi.

Vatandaşların yoğun kar yağışı nedeniyle zorluk çektiğini dile getiren Soylu, kar yağışının perşembe gününe kadar İstanbul'da devam edeceğini söyledi.

Soylu, AFAD, Kızılay, Karayolları, valilikler ve kaymakamlıkların topyekün çalıştığını anlatarak, İstanbul'a geliş durduğu için 8 valiliğin tüm barınma ve konaklama hizmetlerini kentin çevresinde gerçekleştirildiğini, 5 valiliğin de yolların açılabilmesi ve akışın sağlanabilmesi için 100'e yakın iş makinası gönderdiğini kaydetti.

Bu esnada ulaşılabilen vatandaşlara gıda ve içecek takviyesi yapıldığını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Bu zorlu süreçte vatandaşın yanında olduk. Elbette ki ulaşamadıklarımız vardır. Onlar da bizi affetsinler. Sorumluluğumuz bütün İstanbul'adır. Sorumluluğumuz bütün Türkiye'yedir. İstanbul'da yaşayan bütün vatandaşlarımızadır. Bu tabloyu belki de şöyle değerlendirerek bitirmek gerekebilir, perşembe gününe kadar kar yağışı ve soğuk hava İstanbul ve çevresinde devam edecek. Aynısı Kocaeli'nde de oldu. Yaklaşık 25 santimetre kar yağdı. Ama hakikaten arkadaşlarımızın orada almış olduğu tedbirler, Karayollarının ortaya koymuş olduğu canhıraş belediyelerle birlikte koordine ettiği çalışmalar çerçevesinde şu anda Kocaeli'nde hayatı aksatacak, ulaşımı aksatacak herhangi bir problem olmadı. Perşembe gününe kadar hep birlikte bu tedbiri devam ettirmeliyiz. Vatandaşlarımıza çağrımız şudur, mümkün olmadıkça özel araçlarıyla yola çıkmasınlar."

Soylu, özel araçların İstanbul'a gelişine izin verileceğini belirterek, kamyon, otobüs, tır ve ticari araçlar için yarın sabaha kadar beklenileceğini anlattı.

Aynı zamanda köprüden geçişlerle ilgili de Hasdal'a kadar araçların gelişine izin verileceğini ifade eden Soylu, araçların Hasdal'dan Çağlayan ve Haliç Köprüsü üzerinden D-100 kara yoluna gidebileceğini kaydetti.

Bakan Soylu, yine mümkün olduğu ölçüde vatandaşların bu güzergahları da kullanmamalarını tavsiye ederek, "Uzun zamandır böyle bir soğukla, kar yağışıyla karşı karşıya kalmamıştık. Onun için perşembeye kadar tedbirlerimizi, devlet olarak biz elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyarak gerçekleştireceğiz. Ama vatandaşlarımızdan da mümkün olduğunca bu arterleri kullanmamalarını, mümkün olduğunca da soğuk hava dalgası geçene kadar, kar yağışı geçene kadar da tedbirli ve temkinli olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Özellikle ağır vasıta araçlardan da bahsetmek istediğini kaydeden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani kendilerine uygun kış lastikleri ile yola çıkmaları gerekirdi. Maalesef gece 03.00'ten beri 10-12 kilometre sadece ben yürüdüm. Oradaki tabloyu da görebilmek için yürüdüm. Yolun karşı tarafında belediye otobüslerini gördüm, ağır vasıta tırları gördüm, makas yapan tırları gördüm. Onun dışında kamyonları gördüm ve hepsi yolları kapatmışlardı. Çekicilerle bunlar tek tek çekilmeye çalışılıyor ama olan bekleyen vatandaşımıza oluyor. Onun için burada belki bir gün, iki gün işimiz geç olabilir ama dikkat etmemiz gereken şey hem kış şartlarına uyan lastiklerle yola çıkabilmek hem de bu soğuk havada parklarda park ederek soğuk havanın geçmesini bekleyebilmektir. Çünkü o araç bir yerde makas yaptığı, yolu tıkadığı andan itibaren binlerce araç maalesef orada kalıyor. Bu sefer de özellikle ana arterlerde, otoyollarda kar küreme araçlarının da araya girebilmeleri mümkün olmuyor. Onun için burada her birimizin tedbirini, temkinini ortaya koyabilmesi, bizim de çalışmalarımızı aynı istikamette gerçekleştirmemiz gerekir düşüncesindeyim."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sorumluluklarının İstanbul'a ve Türkiye'ye olduğunu belirterek, bunu gerçekleştirmek için büyük bir çaba ortaya koyduklarını dile getirdi.