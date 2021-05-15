Vestfalya Antlaşması neden çok önemli?

Esasında tek bir antlaşma olmayan Vestfalya Antlaşması, Osnabrück Antlaşması ve Münster Antlaşmasını da kapsayan Vestfalya Barışı olarak tarihe geçti. Vestfalya Antlaşması, Otuz Yıl ve Seksen Yıl Savaşlarının sona erdiği bir dönemde 1648 yılının Ekim ve Mayıs aylarında imzalandı.

Antlaşma 24 Ekim ve 15 Mayıs 1648'de Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, diğer Alman prensleri, Fransa, İspanya, İsveç ve Hollanda Cumhuriyeti temsilcileri arasında imza altına alındı. İspanya ve Fransa arasında 1659 tarihinde imzalanmış olan Pyrenees Antlaşması da bu antlaşmanın içine dahil edildi. Vestfalya Barışı, tarihçiler tarafından modern çağın başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Antlaşma imzalanmadan önce Arupa'da Otuz Yıl savaşları devam ediyordu. Bu savaşlar çok sayıda Avrupa devletini ekonomik yönden yıprattı ve Avrupalı devletleri barış yapmaya mecbur bıraktı.

Bu bakımdan Vestfalya Antlaşması, Avrupa'daki güç dengesini önemli ölçüde değişikliğe uğratan tarihi antlaşmalardan biri oldu.

Devam etmekte olan savaşların ardından İsveç ve Fransa arasında barış müzakereleri başladı. Almanya'nın Hamburg şehrinde yapılan barış müzakereleri neticesinde bu iki devlet barış antlaşmasına imza attı.

Münster ve Obrastruck şehirlerinde her iki devlet bir araya geldi. Bu dönmede İsveç, diğer Avrupalı devletlerin de bu barış müzakeresine katılmasını istiyordu. İsveç'in göstermiş olduğu çabalar sayesinde diğer Avrupalı devletler de yavaş yavaş bu kongreye dahil oldu. İlerleyen süreçte savaşan diğer ülkelerin de katılım göstermesiyle bu müzakere daha da genişledi ve bir Avrupa kongresi haline geldi.

Avrupalı devletler bu kongre sürecinde siyasi çıkarlarının yanı sıra önemli olan dini sorunları da görüştü. Bu durum neticesinde sürekli olarak kongrede taraf değişiminin ortaya çıkmasına sebep oldu. Gerçekleştirilen bu barış müzakereleri toplamda 3 yıl boyunca devam etti. 3. yılın sonunda ise Münster şehrinde Vestfalya Barış Antlaşması 15 Mayıs 1648'de imzalandı.

Antlaşma maddeleri

Uluslararası alanda büyük öneme sahip olan bir antlaşma olarak tarihteki yerini alan Vestfalya Antlaşmasının maddeleri şunlardır:

-Bremen bağımsız bir şehir ilan edilecek,

-Antlaşmaya taraf olan devletlerin tümü Augsburg barışını tekrardan tanıyacak,

-Ticari sınırlar tekrardan yapılacak olan antlaşmayla belirlenecek ve ticari ağlar genişleyecek,

-Bölgede yer alan her prens kendi bölgesi için en doğru dini hükümlere karar verecek,

-Alman prensleri Kutsal Roma Cermen imparatorluğuna aykırı olmayacak bir biçimde başka ülkelerle barış antlaşması yahut diğer antlaşmalara girişebilecek,

-Hrıstiyanlık inancına sahip olan bireyler kendine uygun görmediği mezheplerin haricinde kilisenin güvencesi altında olmak şartıyla kamusal alanlarda özel ibadetlerini gerçekleştirebilecek.

Vestfalya Antlaşması, modern çağın başlangıcı olarak kabul edilmesi bakımından çok önem taşıyor.

Vestfalya Antlaşmasının imzalanmasıyla birlikte Otuz Yıl Savaşları ve Seksen Yıl Savaşları bitti. Antlaşmasıyla beraber dini meseleler de çözüldü. Bu sayede Avrupa'da yaşanan dini karışıklık ve imtiyazlar son buldu. Ticaret ağları da tekrardan bu antlaşmayla beraber kuruldu.

Hürriyet