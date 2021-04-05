Vuslat Derneği, ihtiyaç sahiplerine destek

Dernekten yapılan açıklamaya göre, önceden belirlenen ailelerin evlerine kumanya götürülecek, "Ümmet Sofraları" ile iftar etkinlikleri düzenlenecek.

Salgın kısıtlamalarının olduğu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftarlık kumanya dağıtımları yapılacak.

İnsani yardım çalışmaları ve zekat, fidye ve fitre dağıtımları dernek ekipleri tarafından gerçekleştirilecek.

Hayırseverler, derneğin desteklediği medrese iftar sofralarına 1000 lira karşılığında sponsor olabilecek, zekatlarını gıda kumanya kolisi veya hafız bursu olarak veya günlük olarak dağıtılan ekmek projesine gönderebilecek.

Yardım faaliyetlerinin yapılacağı ülkelerdeki çocuklara bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye edilecek.