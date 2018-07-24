Yahudi Ulus Devlet Yasası'na Üniversite'den 8 dilde kınama

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Senatosu, İsrail Parlamentosu'nun kabul ettiği "Yahudi Ulus Devlet Yasası"nı 8 dilde yayımladığı kararla kınadı.

İKÇÜ Senatosunun kararında, İsrail Parlamentosunda kabul edilen Yahudi Ulus Devleti Yasası'nın evrensel hukuk ilkeleriyle ve Birleşmiş Milletlerin yasal ve ahlaki sistemiyle çatıştığı ifade edildi.

Bu yasa ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarının yok sayıldığı, Arapça'nın resmi dil statüsünden çıkarıldığı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Kudüs şehrinin başkent olarak ilan edildiği aktarılan kararda, 1948'de yerlerinden çıkartılan Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmezken, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Yahudilere geri dönüş hakkı verildiği belirtildi.

İsrail Parlamentosunun kınandığı senato kararında şu ifadelere yer verildi:

"Yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise yalnızca Filistinliler açısından değil uzlaşma ve çözüm kültürüne, bir arada yaşama inancına sahip Yahudi vatandaşlar için de kabul edilebilir nitelikte değildir.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Senatosu olarak, İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen, fiili olarak Filistin'e sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlanmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasayı kınıyoruz. İsrail'i temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler ilkelerine saygılı olmaya davet ediyoruz."

Karar üniversitenin internet sitesinde İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince, Rusça, İbranice ve Arapça olarak da duyuruldu.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2018, 16:30