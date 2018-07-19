'Yakalanan FETÖ üyesi zengin ise iade edilmez'

Dünya Bülteni Haber Merkezi

İngiltere'de pasaportuna el koyularak ev hapsine mahkum edilen FETÖ üyeliğinden Türkiye'de aranan Akın İpek ile ilgili gazeteci Nedim Şener ilginç bir yorum yaptı.

Şener bir televizyon programına yaptığı açıklamada, İngiltere'nin parası olan zengin FETÖ üyelerini yakalasa bile iade etmeyeceğini söyledi.

Koza Ltd. olarak İngiltere Maliye Bakanlığı'na kayıtlı olan Akın İpek'in geçtiğimiz yıl İngiltere'ye 1 milyon Pound vergi ödediği ortaya çıktı.

Kaynak: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08956179/filing-history

Akın İpek kimdir?

Tam adıyla Hamdi Akın İpek 3 Mart 1963 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen Kahramanmaraş'lıdır.

Ankara TED Koleji'nden mezun olduktan sonra Ekonomi eğitimi almak için İngiltere'ye gitti. Buradaki eğitiminden sonra Türkiye'ye döndü ve Hacettepe Üniversitesi'nde İşletme eğitimi aldı.

2011 senesinde İpek Üniversitesi'ni kurdu. Babasının kurduğu İpek Matbaacılık ve Koza İpek Holding'in yönetim kurulu başkanı oldu.

20 Milyon dolarını peşin ödeyerek 45 Milyon dolara Bergama'daki 'Ovacık Madeni'ni satın aldı.

2005 senesinde Ciner Grubu'ndan Bugün Gazetesi'ni satın aldı.

2008 senesinde Tuncay Özkan'ın kurduğu Kanaltürk Televizyonu radyosu ve internet sitesini satın aldı.

Sonraları, Bugün TV ve Kanaltürk Radyo'yu kurdu. 2014 senesinde ise Millet Gazetesi'ni kurdu.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 17:35