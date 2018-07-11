Yakalanan "ilk darbeci"ye ağırlaştırılmış müebbet

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olup, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'a müebbet hapis cezası verilen davada diğer 12 sanık, 8 yıl 9 ay ile 18 yıl arasında değişen hapisle cezalandırıldı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklardan Ali Çiğci'nin eylemini Yurdakul Akkuş'un suçuna iştirak olarak değerlendiren mahkeme heyeti, kastının yoğunluğunu da dikkate alarak sanığa 18 yıl hapis cezası verdi. Çiğci'nin cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

Heyet, diğer tutuklu sanıklardan Mustafa Ekici, Kemal Şendur ve Hakan Kutkan ile Ertuğrul Yüksel hakkında Akkuş'un suçuna iştirak ettikleri değerlendirmesinde bulundu ve kasıtları yoğun görülmediğinden her birine 15 yıl hapis cezası verdi.

Tutuklu sanıklardan Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, İbrahim Çetin, Murat Yıldırım ve Yılmaz Gündüz hakkında ise Akkuş'un eylemine iştirak ettiklerine kanaat getirilerek 15 yıl hapis cezası uygulandı. Heyet, bu sanıklara iyi hal indirimi uygulayarak cezalarını 12 yıl 6 aya düşürüldü.

Heyet, tutuksuz sanık Hacı Hüseyin Çelenk ve tutuklu Duran Demir'in "silahlı terör örgütüne üyelik" suçunu işledikleri gerekçesiyle kasıtlarının yoğunluğunu da dikkate alıp cezada artırım yaparak sanıklara 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Tutuksuz yargılanan Çelenk, duruşma salonunda tutuklandı. Tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Tutuksuz sanıklar Ali Yasal, Ali Bülbül ve Bilal Dişbudak ise beraat etti.

Tutuklanan Hacı Hüseyin Çelenk'in ve diğer sanıkların adliye önünde bekleyen yakınları ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Adliye kapısına yüklenen sanık yakınları haber takibi yapan gazetecilere de sözlü saldırıda bulundu. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sanık yakınları adliye önünden uzaklaştı.

Darbe girişimiyle ilgili ilk yakalanan isimlerden olan, çantasından "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanları çıkan Akkuş'un gözaltına alınmasıyla teşebbüsün seyri değişmiş, çantadaki belgelere göre gözaltına alma operasyonları hızlanmıştı.

Akkuş'un çantasındaki dokümanda, sıkıyönetim sırasında başa geçecek 81 il valisi askerler, TSK'nin komuta kademesinde görevlendirmeler ile darbecilerin yönetim planı şemaları ve ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının başına geçecek isimlerin listesinin yer aldığı ifade edilmişti.

Girişimin ardından Akkuş ve 15 sanık hakkında Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 21 Şubat 2017'de dava açılmıştı.

Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaasında tutuklu sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istemişti.