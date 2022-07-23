Yakınları ziyarete 6 milyar lira harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın ocak-mart döneminde yurt içinde ikamet eden 7 milyon 344 bin kişi seyahate çıktı.

Yerli turistin toplam seyahat harcamaları 12 milyar 184 milyon 330 bin lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde seyahate çıkanlar gittikleri yerlerde ortalama 7,7 gece konakladı.

Seyahate çıkış amaçlarına bakıldığında, bu dönemde yerli turistler yakınlarına yönelik toplam 5 milyon 734 bin ziyaret gerçekleştirdi. Bu seyahatlerde 6 milyar 53 milyon 975 bin lira harcama yapıldı. Yerli turistlerin, söz konusu seyahatlerinde ortalama geceleme sayısı 9 oldu.

Yakınları ziyaretin ardından ikinci sırada 1 milyon 630 bin seyahatle gezi, eğlence ve tatil amaçlı konaklamalar yer aldı. Yerli turist bu dönemde gezi, eğlence ve tatil için 3 milyar 590 milyon 705 bin liralık harcama yaptı. Bu seyahatlerde ortalama 4,7 gece kalındı.

Şifa arayanlar 1 milyar lira harcadı

Sağlık ihtiyaçları nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde yapılan ziyaretlerin sayısı 551 bin oldu. Bu kapsamda gerçekleştirilen seyahatlerde 1 milyar 49 milyon 322 bin lira harcandı. Yerli turist, sağlık gezilerinde ortalama 7,4 gece konakladı.

Yerli turistin, ticari ilişkiler ve fuarlar için yaptığı 205 bin seyahatte harcama tutarı 504 milyon 80 bin lira olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde ticari ilişki ve fuar için yola çıkanlar gittikleri yerlerde ortalama 4,8 gece kaldı.

İş ya da eğitim amaçlı toplantı, konferans, kurs ve seminer sebebiyle yapılan seyahatlere de 406 milyon 819 bin lira harcandı. Bu gezilerde ortalama 4,9 gece kalındı.

Öte yandan, yerli turistler kültür amaçlı seyahatler de gerçekleştirdi. Bu dönemde kültürel gereksinimlerle yapılan seyahatlerin sayısı 65 bin oldu, harcama tutarı 122 milyon 330 bin lirayı buldu. Kültür seyahatinde ortalama geceleme sayısı 1,5 olarak kayıtlara geçti.