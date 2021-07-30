Yangın söndürme uçakları Türkiye'ye doğru yola çıktı

Türkiye'de 28-30 Temmuz tarihleri arasında farklı illerde çıkan 71 orman yangının 57'si kontrol altına alındı. Aralarında Antalya ve Muğla'nın da bulunduğu bazı illerdeki 14 yangının söndürülmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Zelenskiy: Türk halkının yanındayız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle Türk halkının yanında olduklarını söylemiş, yangın uçaklarının yardım için Türkiye'ye gönderileceğini ifade etmişti

"DOSTUM ERDOĞAN'A TAZİYELERİMİ İLETTİM"

Ukrayna'nın, Türkiye'ye yangın söndürme uçağı göndereceğini kaydeden Zelenskiy, "Dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük yangınlar nedeniyle samimi taziyelerimi ilettim. Yangınla mücadele uçağımız, yarın Türkiye'ye uçacak. Ukrayna halkı, bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte duracak" demişti.

Acil durum koduyla havalandılar

Ukrayna Devlet Acil Servisi ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında Şubat 2020’de imzalanan Mutabakat Zaptı’na göre, Türk itfaiyecilerine yardımcı olmak amacıyla, afet önleme ve acil durumlar ve bunların sonuçlarının tasfiyesi alanında, Ukrayna bir destek grubu ile iki An-32P yangın söndürme uçağı ekibi gönderdi.

Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yayınlanan mesajda “Şu anda toplam yangın alanı 1500 hektardan fazla. Yangınlar sonucunda 4 kişi öldü, 183 kişi yaralandı, 58 kişi hastaneye kaldırıldı, 100’den fazla özel ev ve yapı hasar gördü. Çalışmalarda 36 noktada orman yangını kontrol altına alınırken, 20 noktada devam etmektedir. ” denildi.

Uçakların yola çıkmasının ardından Ankara'da bulunan Ukrayna Büyükelçiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.