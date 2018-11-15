Yangın söndürüldü, Kayhan Çarşısı soğutuluyor

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki tarihi Kayhan Çarşısı'nda çıkan yangın söndürüldü, Kayhan Çarşısı soğutuluyor

Yangın söndürüldü, Kayhan Çarşısı soğutuluyor

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, yangın çıkan tarihi Kayhan Çarşısı bölgesindeki 2 katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Kayhan Mahallesi'nde tarihi Kayhan Çarşısı bölgesinin, Gökdere tarafında yer alan metruk 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Kısa sürede büyüyen ve çevredeki binaları tehdit eden yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. 

Tamamen yanan binada soğutma çalışmaları yapılıyor. 

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2018, 11:21
Bursa'nın Tarihi Kayhan Çarşısı

Bursa'nın Tarihi Kayhan Çarşısı
YORUM EKLE
Gönder

banner33

banner37