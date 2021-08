Ülkemiz yoğun bir şekilde orman yangınlarıyla mücadele ediyor ve vatandaşlar da günlerdir ekranlardan düşmeyen yangın haberleriyle ilgili Yangınlar ne zaman ve nerede başladı şeklinde sorular sorarak bu yangınların ne zaman başladığını ve nerede başladığını öğrenmeye çalışıyor.

Son yapılan açıklamalara göre 6 ilde 13 farklı yangınla mücadele sürüyor. Ancak her an birçok farklı ilden yangın haberleri gelebiliyor ve bunun dışında da canla başla mücadele eden yangın söndürme ekipleri her geçen saat yeni başarılar elde ediyor. Bu yüzden yangın haberleri çok çabuk eskiyor.

İlk olarak Manavgat'ta çıkan orman yangınları, daha sonra Türkiye'nin birçok bölgelerinde görülmeye başlandı. Yangınların en yoğun şekilde yaşandığı Antalya'da 18, Adana ve Mersin'de ise 16 köyün boşaltıldığı bildirildi. Orman yangınlarında yaralanmaların çoğunun duman solunmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Türkiye'nin güneyini kül eden yangınlar ne zaman ve nerede başladı

Manavgat'taki ormanların 28 Temmuz'da yanmaya başladığı aktarılmıştı. Bugün ülkemizin büyük çoğunluğunu etkisi altına alan orman yangınlarının 8. günü.

Paylaşılan son bilgilere göre 39 ilde 174 yangından 160'ı kontrol altına alınmış durumda. 5 ilde 14 noktada süren yangınlara müdahalenin devam ettiği kaydedildi.

Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş; Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Yılanlı ve Seydikemer; Isparta'nın Sütçülerde ve Eğirdir; Denizli'nin Tavas ve Güney; Aydın'ın ise Karacasu bölgelerinde orman yangınları sürüyor.

Son durum bilgisini paylaşan Orman Genel Müdürlüğü ise "Ekiplerimiz tarafından 98 kırsal alan yangınına müdahale edilmiştir. Şu an itibarıyla devam eden yangınlarla mücadelede toplam 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve yaklaşık 5 bin 250 personel görev yapmaktadır" açıklamalarında bulundu.

Öte yandan Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olunması için Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Ören ve Milas'a karakol botu ile çıkarma gemisi gönderildi. Bakanlık, "Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç halinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir" şeklinde açıklama yaptı.

Orman yangınlarına ilişkin Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde ilçe merkezindeki yangını çıkardığı belirlenen 16 yaşındaki şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Ayrıca Denizli'de de boş arazide yangın çıkarmaya çalıştığı belirlenen zanlının tutuklandığı aktarıldı.