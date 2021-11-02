Yardım etmek isterken canından oldu

Yenimahalle ilçesinde dün akşam saatlerinde alkollü oldukları iddia edilen bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle'deki bir alışveriş merkezi önünde, bir grubun sözlü ve fiziksel tacizine uğradıklarını iddia eden 2 genç kız, olay yerinden geçen 28 yaşındaki Haydarcan Kılıçdoğan'dan yardım istedi.

Alkollü oldukları öne sürülen grubu uyaran Kılıçdoğan ile gruptakiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Haydarcan Kılıçdoğan, Y.S. (17) ile M.T. (17) tarafından bıçakla yaralandı.

Ağır yaralanan Kılıçdoğan, kaldırıldığı Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti.

Olay sırasında bölgedeki bekçilerce yakalanan Y.S. ve M.T, gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.