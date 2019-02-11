Yargıtay Başkanlığına İsmail Rüştü Cirit yeniden seçildi.

İsmail Rüştü Kimdir?

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 23.03.1955 tarihinde dünyaya geldi. Liseyi İzmir Namık Kemal Lisesinde okudu üniversiteyi ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okudu.

1978 yılında üniversiteden mezun olan Rüştü, vatani görevini Artvin’in Şavşat ilçesinde yedek subay olarak yaptı.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Hakim adayı olarak göreve başlayan İsmail Rüştü Cirit, sırasıyla Hakkari, Araklı, Ahlat Hâkimliği, Zile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kadıköy Hâkimliği ve Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2004 yılının Temmuz ayının 19’unda Yargıtay Üyeliğine seçilen Cirit, 2011 yılının Mart ayının 3’ünde ise Yargıtay 13’üncü Ceza Dairesi Başkanlığı görevine seçildi.

Görevini sürdüren Cirit, 2015 yılının Şubat ayının 10’unda Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca Yargıtay Birinci Başkanlığı görevine seçildi.

Cirit, evli ve üç çocuk babasıdır.