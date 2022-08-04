YAŞ kararları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Yüksek Askeri Şura'da, 30 Ağustos 2022'den geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.