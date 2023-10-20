Yasaklanan Serum Fizyolojik markaları hangisi neden yasaklandı?

Serum Fizyolojik neden yasaklandı hangi markalar toplatıldı, nedeni neydi soruları bu aralar ilaç dünyasında ve ilacı kullananlar tarafından merakla soruluyor. Evet bir yasaklama kararı var. Ancak durum kamuoyunda yayıldığı gibi değil. Peki, Serum Fizyolojik hangi markalar yasaklandı?

YASAKLANAN SERUM FİZYOLOJİK MARKALARI NEDEN YASAKLANDI?

Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre “İyon Sağlık Medikal Kozmetik İthalat İhracat Ve Sanayi Ticaret A.Ş.” tarafından farklı markalar altında flakon formunda piyasaya arz edilen ve ekli listede bilgileri yer alan ürünlerin ciddi risk taşıdığı tespit edildi. Bakanlığın yaptığı açıklamada, bu ürünlerin, incelemeler tamamlanıncaya kadar tedbiren piyasaya arzı, piyasada bulundurulması, önerilmesi veya teşhir edilmesi durduruldu. Ayrıca TTİCK sisteminde hareket kısıtlaması getirildi. Peki, bu serum fizyolojik tamamen mi yasaklandı?

İşte Serum Fizyolojik yasaklanma nedeni: (BAKANLIK AÇIKLAMASI)

SAĞLIK BAKANLIĞININ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

urumumuzca yürütülen inceleme ve denetimi faaliyetleri kapsamında “İyon Sağlık Medikal Kozmetik İthalat İhracat Ve Sanayi Ticaret A.Ş.” tarafından farklı markalar altında flakon formunda piyasaya arz edilen ve ekli listede bilgileri yer alan ürünlerin ciddi risk taşıdığı mütalaa edilmiş olup bu kapsamda yürütülen incelemeler tamamlanıncaya kadar söz konusu ürünlerin tedbiren piyasaya arzı, piyasada bulundurulması, önerilmesi veya teşhir edilmesi durdurulmuş olup ayrıca ürünlerin Kurumumuz Ürün Takip Sistemi’nde ürün hareketlerinin kısıtlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen ürünlerin mevcut bulunduğu yerlerde piyasaya arzının ve kullanımının durdurulması önem arz etmektedir.

SERUM FİZYOLOJİK NEDİR?

Serum fizyolojik en temel düzeyde su ve tuz karışımı olarak açıklanabilir. Serum fizyolojik, izotonik salin ya da salin solüsyonu gibi isimlerle de anılır. Genellikle serum fizyolojik %0.9 oranında sodyum klorürden oluşur. Gözyaşı ve kanda bulunan tuz miktarı ile aynı olmasından dolayı pek çok senaryoda kullanılabilen güçlü bir tıbbi araç olduğu söylenebilir. Tuzlu su solüsyonu ya da serum fizyolojik özellikle sinüsleri temizlemek, yaraları arındırmak, yara bakımı ve aşırı su kaybı ile meydana gelen dehidrasyonu tedavi etmek gibi pek çok farklı amaçla kullanılabilir.2,3 Bireyler belli miktarda tuz ve suyu karıştırarak evde tuzlu su çözeltisi hazırlayabilir. Ancak evde serum fizyolojik hazırlarken miktar ve hijyen ile ilgili yönergelerin son derece dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekir ve hazırlanan serum fizyolojik 24 saat gibi kısa bir süre içinde kullanılmalıdır. Pek çok farklı nedenlerden ötürü serum fizyolojiğin evde hazırlanması yerine hazır alınması önerilebilir.4,5 Peki serum fizyolojik ne işe yarar ve serum fizyolojik nasıl uygulanır?

SERUM FİZYOLOJİK NEDEN KULLANILIR?

Serum fizyolojik, sıvı takviyesi, elektrolit dengeleme, kontakt lens saklama, yara temizleme, kuru göz sendromu için, kan transfüzyonu işlemine başlamadan ve sonlandırmadan önce ve infüzyonlarda seyreltici olarak kullanılabilir. Burnunuzu salin solüsyonuyla da çok etkili bir şekilde yıkayabilirsiniz. Serum fizyolojik burun kanallarınızdan geçerken mukusu, alerjenleri ve diğer kalıntıları temizleme yeteneğine sahiptir. Sinüs enfeksiyonlarını önlemeye, tıkanıklık belirtilerini hafifletmeye ve burun yıkama yardımcı olabilir. Küçük kesik ve yaraların temizlenmesi için de serum fizyolojik kullanılabilir. Bir yaranın üzerine serum fizyolojik uygulamak, bölgedeki yabancı madde ve bakterilerin çıkarılmasına yardımcı olarak olası enfeksiyon riskini azaltabilir. Yara üzerine serum fizyolojik uygulandığında batma, yanma ya da ağrı hissi uyandırmaz. Dahası, serum fizyolojik kullanımı yaraları iyileşmenin, iyileşmeyi hızlandırmanın ve yaranın enfeksiyon kapmasını önlemenin en iyi yollarından biridir. Tahrişe, kabuklanmaya ve sivilcelere neden olabilen ölü hücrelerin ve diğer kalıntıların giderilmesine yardımcı olur. Bunlar aynı zamanda serum fizyolojik cilde faydaları kapsamında değerlendirilebilir.6,7 Bebeklere serum fizyolojik kullanımı da son derece yaygındır. Nezle, soğuk algınlığı, grip, alerjik rinit, saman nezlesi, sinüzit, solunum sinsityal virüsü (RSV) ve diğer komplike olmayan üst solunum rahatsızlıklarının neden olduğu burun tıkanıklığını tedavi etmek ve tedaviyi desteklemek için kullanılabilir. Tüm bunlar serum fizyolojik faydaları olarak da sayılabilir.

İşte yasaklanan serum fizyolojik listesi:

Ankamarin serum fizyolojik burun için tek doz flakon 5mlx10 adet

Ankamarin serum fizyolojik burun için tek doz flakon 5mlx20 adet

Ankamarin Serum Fizyolojik 5ml x 10 Adet

Ankamarin Serum Fizyolojik 5 ml x 20 adet

Wee Baby serum fizyolojik 5mlx10ad flakon

Serum Fizyolojik

Wee Baby Serum Fziyolojik

RINOMER serum fizyolojik burun için tek dos flakon 5mlx10ad

Rinomer Serum Fizyolojik 5ml x 10 Adet

Bebsi serum fizyolojik burun için tek doz flakon 5mlx10

Bebsi serum fizyolojik burun için tek doz flakon 5mLx20

Miraderm Bebsi Serum Fizyolojik 5ml x 10 Adet

Miraderm Bebsi Serum Fizyolojik 5ml x 20 Adet

Fizyoser serum fizyolojik burun için tek doz flakon Fizyoser serum fizyolojik burun için tek doz flakon

Fizyoser Serum Fizyolojik 5ml x 10 adet

Serum Fizyolojik

Serum Fizyolojik

Nasomer Serum Fizyolojik Sml x 10 adet

Babysoin serum fizyolojik burun için tek dos flakon

SEPTOMER serum fizyolojik burun için tek doz flakon Smlx10

SEPTOMER serum fizyolojik burun için tek doz flakon 5mlx20

Fizyonaz serum fizyolojik burun için dek doz flakon

Serum fizyolojik burun için tek doz flakon 5mlx20

Fizyonaz Serum Fizyolojik 5ml x10 Adet

Fizyonaz Serum Fizyolojik 5ml x 20 adet

Aquaser serum fizyolojik burun için tek doz flakon 5mlx10

Aquaser serum fizyolojik burun için tek doz flakon 5mlx20

Serum fizyolojik burun için tek doz flakon Smlx10

Serum fizyolojik burun için tek doz flakon

Serum fizyolojik burun için tek doz flakon

Fizyo serum fizyolojik burun için tek doz flakon 5mlx10

Fizyo serum fizyolojik burun için tek doz flakon 5mlx20

CCMED serum fizyolojik, burun için tek doz flakon 5mlx10ad

Yukarıdaki açıklama Sağlık Bakanlığı biribine bakan başkanlığı tarafından yapıldı.

Yapılan açıklamada da belirtildiği üzere Türkiye genelinde serum fizyolojik ilacına karşı genel bir yasaklama yok.

Yasak kararı sadece belli bir markanın ürettiği ürünleri kapsıyor. Bu firmanın ürettiği ve yasaklanması kararı alınan ilaçların listesi yukarıda yer alıyor.