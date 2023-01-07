Yaşar Kaplan hayatını kaybetti

Yazar Yaşar Kaplan, yeni kuşağın çevresinde toplandığı ve kurucusu olduğu Aylık Dergi ile, çok sayıda genç şair ve yazarın tanınmasına imkân sağladı.

YAŞAR KAPLAN KİMDİR?

1952, Kayırlı / Niğde doğumlu. İlköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini Kayseri İmam Hatip Lisesinde yaptı (1974). İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Dili ve Edebiyatı Tarihi bölümlerinde yükseköğrenim gördü (1975-79).

Diyanet İşleri Başkanlığı (1972-74), İller Bankası (1974-76), Türkiye Zirai Donatım Kurumunda memurluk (1976-78), Mila Haber Ajansında yazı işleri müdürlüğü (1978-79) ve Devlet Planlama Teşkilatında tercümanlık (1979-82) görevlerinde bulundu.

ESERLERİ

Hikâye: Dönemeçler (1976, 2018), Birinci Kitap (1982), İkinci Kitap (1982), Sıfırüç Depremleri (1987), Canhıraş (1991).

Deneme- İnceleme: İzdüşüm (1983), Demokrasi Risalesi (1985), İran'a Nasıl Bakmalı (1986), Mücahide Mektuplar (1990), Açıl Susam Açıl (1990), Bir Şenliktir İnkılab (1992), Vatan Millet Sakarya Üstüne Düşülmüş Notlar (1993), Devrim ve Terbiye (1995), Kalem ve Kelepçe (1995), Hz. Ali (1998), Siyaset Bilinci (1998), Günümüz Yezidiliği (2013), Ademce, Düşüncenin Temel Dinamikleri.

Kaynak: Sabah