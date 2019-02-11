Yayınlanan Abdurehim Heyit videosu için Türkistander’den açıklama

TÜRKİSTANDER Başkanı Burhan Kavuncu tarafından, Doğu Türkistanlı sanatçı Abdurehim Heyit hakkındaki haberler ve Çin rejiminin bugün yayınladığı video ile ilgili aşağıdaki açıklama yapıldı.

Basın açıklamasının tam metni şu şekilde...

Doğu Türkistanlı koşuk sanatçısı Abdurrahim Heyit’in ölüm haberine gösterilen tepkiler üzerine Çin resmi kanalları bugün bir videoda, Abdurrahim Heyit’e ait olduğunu düşündüğümüz 26 sn’lik bir görüntü yayınladılar.

Konuşturulan kişi hapiste ve sağ-selamet olduğunu, hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini, “baskı ve zorlama yapılmadığını” söylüyor. Video üzerindeki incelemeler devam etmektedir. İlk izlenim, gösterilen kişinin Abdurrehim Heyit olduğu, ağır işkence görmüş olduğu hatta yüzünün bir kısmının kısmi felç gibi hareketsiz olduğu, çok kısa (26 sn) konuşturulmasındaki maksadın farklı bir şey söylenmesini engellemeye matuf olduğu yönündedir.



Böyle bir videonun Çin rejimi tarafından yayınlanması, uzun süredir kayıp veya toplama kampında/ hapiste olduğu düşünülen ama haber alınamayan çok sayıda akademisyen, sanatçı, din adamı, gazetecinin durumunu da gündeme getirmelidir. Bundan önce Çinli makamlar tarafından öldüğü açıklanan ama cenazeleri ailelerine verilmeyen Abdulahad Berat Mahsum hacim, Muhammed Salih Damolla, Abdulveli Abdulkerim Qarim gibi din adamlarının durumu da aydınlatılmalıdır. Benzeri bir çok vak’ada, ziyarete giden yakınları ile görüştürülmeyen mahpuslarla ilgili, aylar sonra “öldüğü ve defnedildiği” bilgisi verilmektedir. Mesela Hoten şehrinde yukarıda adı zikredilen Abdulahad Berat Mahsum Hacim’in 2017 Kasım ayında öldüğü ve defnedildiği, ailesine 31.05.2018’de söylenmiştir. Ne cenaze ne mezar yeri gösterilmemiştir. Belki de o haber de yalandı. Yeterli tepki gösterilmediği için daha sonra öldürülmüş olabilir. Yine 3.12.2018’de “bir sene önce öldüğü” açıklanan Kerem Qari de belki hala ölmemiştir.



Çin rejimi bugün yayınladığı video ile Abdurrehim Heyit’in şahsında:



1-Sanatçıları hapse attığını,



2-Serbest konuşma imkanı ve izni vermediğini,



3-Mahpuslara sakat bırakacak derecede ağır işkence yaptığını



3-Aileleri ile aylarca görüştürmediğini, “öldü defnettik” diyerek yalan bilgi verdiğini,



4-Tepkiler gösterilmeseydi öldürebileceğini de teyit etmiş oldu.

Çin video ile duyurdu! 'Abdurehim Heyit yaşıyor' iddiası

Çin hükümeti tarafından yaklaşık iki yıl önce tutuklanan Doğu Türkistan'ın dünyaca ünlü halk ozanı Abdurehim Heyit'in, hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Çin Resmi Ajansı tarafından bugün, Abdurehim Heyit'in hayatta olduğunu iddia ettiği bir video yayımlandı.

Videoda yaşadığını söylüyor

Videoda dünyaca ünlü sanatçının yorgunluğu gözlerden kaçmazken, Abdurehim Heyit, "Adım Abdurehim Heyit, Bugün 10 Şubat 2019 , Ulusal yasaları ihlal ettiğim iddiasıyla soruşturma sürecindeyim. Şu an sağlığım iyi. Hiç bir şekilde kötü muameleye maruz kalmadım' diyor ve video o esnada kesiliyor.

Daha önce de Toplama kampları, Türkistanlı ailelerin evine Çinli erkek yerleştirilmesi, Bütün Din ve İnançları Çinlileştirme uygulaması haberleri önce inkar edilirken daha sonra kabul etmek zorunda kalmıştı.

Şimdi suçluluk telaşı ile “ölüm haberinin asılsızlığı” iddiasına sarılan Çin rejimi, bu video ile insanlığa karşı işlemiş olduğu suçlarını bir kere daha itiraf etmiş oldu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2019, 01:58