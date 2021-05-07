banner39

YDS sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na ilişkin sonuçları internet sitesinde açıkladı.

Güncel 07.05.2021, 11:30
YDS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2021- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 18 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2021-YDS/1'e ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adayların, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekleri bildirildi.

AA

banner53
#YDS
Yorumlar (0)
22
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?