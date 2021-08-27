Yeni Akit yazarı Atilla Özdür Hakk'a yürüdü

Yeni Akit Gazetesi yazarlarından Atilla Özdür hayatını kaybetti.

Yeni Akit'te yer alan haberde, "Gazeteci, yazar Üstad Atilla Özdür, vefat etti. Yeni Akit camiası olarak Hakk’a yürüyen Özdür’e cenabı Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Atilla Özdür kimdir?

Atilla Özdür, 1933 senesinde Bursa’da dünyaya geldi.

1951 senesinde Bursa Erkek Sanat Enstitüsü Marangozluk Bölümü’nden mezun oldu.

Kara ve Hava Kuvvetleri birliklerinde astsubay olarak görev yaptı ve 1972 senesinde emekliye ayrıldı.

1973-77 ve 1980-84 yılları arasında Milli Gazete’de çalıştı.

Aynı zamanda İngilizceden makale ve kitap çevirileri yaptı.

Üstad adına, 10 Aralık 2014 tarihinde “Gazeteci-Yazar Atilla Özdür’e Saygı Gecesi” düzenlenmiştir.

27 Ağustos 2021 tarihinde vefat etti.

ESERLERİ:

İslam ve Toplumun Çağdaş Ekonomik Görünümü

İslam ve Siyonizm

Uçkurlu Potur