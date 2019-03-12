Yeni askerlik sistemi Nisan'da meclise sunulacak

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni askerlik yasası çalışmalarında sona gelindiği ve Nisan ayında mecliste oylamaya sunulması planlanıyor.

Açıklamada, son bir ayda PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 1'i gri listede olmak üzere 54 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İdlib'deki faaliyetlerin sürdüğü belirtilen açıklamada, "Soçi mutabakatının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız provokasyonlara rağmen Rusya ile koordineli olarak başarıyla devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıklarına ilişkin, "Gündemdeki Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında ABD ve Rusya ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordineler sürmekte."