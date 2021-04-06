Yeni Asya'nın imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular vefat etti

Nurcuların yayın organı Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı Birinci Özel Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam ederken vefat etti.

Vefat haberini, Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, “Mehmet Kutlular Ağabeyin az önce gelen vefat haberini teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun” ifadeleriyle duyurdu.

MEHMET KUTLULAR KİMDİR?

Aslen Çanakkale Bigalı olan Mehmet Kutlular 1938'de Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. 14 yaşına kadar Gönen’de kaldı. Daha sonra İstanbul'a geldi. 1957 yılında asker olduğu Manisa'da Said Nursi'nin yazdığı Risale-i Nur kitaplarıyla tanıştı. 21 Şubat 1970'te çıkan Yeni Asya Gazetesinin imtiyaz sahipliğini üstlendi.

17 Ağustos Marmara depreminden sonra “Deprem İlahî ikazdır” dediği için 2 yıl 1 gün hapis cezasına çarptırılan Kutlular 276 gün hapiste kaldı. Kutlular, kararı Avrupa İNsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. AİHM hapis kararını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Maddesi’ne aykırı bularak Türkiye’yi tazminata mahkûm etti. Mehmet Kutlular natıralarını ilk baskısı 2009 yılında yapılan İşte Hayatım adlı kitabında toplamıştı.

Kaynak: GAZETE DUVAR