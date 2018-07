Yeni Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarının özellikleri

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelerle; Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıkları ve Rekabet Kurulu üyeliklerine ilişkin atamalar gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Naci Ağbal atandı

NACİ AĞBAL KİMDİR?

Naci Ağbal, 1 Ocak 1968'de Bayburt'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Ağbal, İngiltere Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Maliye Bakanlığında müfettiş, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı görevlerinde bulunan Ağbal, 2006-2009 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

Naci Ağbal, 2004-2006 yıllarında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006'da PETKİM AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2015 yıllarında Türk Hava Yolları (THY) AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.2008-2015 yıllarında Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği ile Uluslararası Ahmed Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği yaptı.

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti Bayburt Milletvekili olarak TBMM'ye giren Ağbal, 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçiminde de yine Bayburt'tan milletvekili seçildi. Ağbal, AK Parti MKYK üyeliği ile MYK üyesi olarak Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 64. Hükümette Maliye Bakanı olarak görev aldı. 65. Hükümette tekrar Maliye Bakanı olarak atandı. İyi düzeyde İngilizce bilen Ağbal, evli ve 2 çocuk babasıdır.

FAHRETTİN ALTUN KİMDİR?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.

İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı olan Fahrettin Altun, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, doktorasını ise “McLuhan ve Baudrillard’ın Medya Kuramlarının Karşılaştırmalı Çözümlemesi” başlıklı teziyle 2006 yılında İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Altun 2002-2003 yılları arasında Utah Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kurucu akademik kurulunda yer aldı ve İletişim Fakültesi’nin kurucu koordinatörlüğünü yaptı. Bu görevlerinin yanı sıra 2008-2014 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi’nde İletişim Bölüm Başkanlığını ifa etti. Ardından 2015-2017 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. Altun Modernleşme Kuramı: Eleştirel Bir Giriş (İnsan Yayınları, 2017 4.Baskı) ve Freedom Press in Turkey (İsmail Çağlar ve Turgay Yerlikaya’yla birlikte SETA Yayınları, 2016) adlı kitapları kaleme aldı.

Middle East Critique, Perceptions, Toplum ve Bilim, TALID, Euro Agenda, Sivil Toplum ve Divan dergileri başta olmakta üzere çeşitli akademik dergilerde makaleleri yayınlandı. Ayrıca The Turkish AK Party and Its Leader: Criticism, Opposition and Dissent (Routledge Yayınları, 2016); Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce: İslamcılık (İletişim Yay, 2016); Sivil Toplum: Farklı Bakışlar (Kaknüs Yay., 2016) gibi kitaplara bölüm yazdı. Burhanettin Duran ile The Triumph of Turkish Democracy: The July 15 Coup Attempt And Its Aftermath (SETA Yayınları, 2016), İsmail Çağlar ve Mehmet Akif Memmi ile 15 Temmuz’da Medya: Darbe ve Direnişin Mecrası başlıklı kitapları derledi. Altun Yöneliş ve Küre adlı yayınevlerinde editörlük, Anlayış dergisinde yayın yönetmenliği ve Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. TRT 2 ve TRT Haber’de yayımlanan Ayrıntı adlı televizyon programını hazırladı ve sundu. Halihazırda Sabah ve Daily Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yapmakta, aylık Kriter dergisinin genel yayın yönetmenliği görevini sürdürmekte, TRT 1’de Enine Boyuna ve TRT Haber’de Dışa Bakış adlı televizyon programlarına yorumcu olarak kaktı sunmaktadır. SETA İstanbul’un Genel Koordinatörlüğünü yürüten Altun, siyasal iletişim, medya ve iletişim sosyolojisi, siyaset sosyolojisi ve kültürel çalışmalar alanlarında araştırmalarını sürdürmektedir.

FECİR ALPTEKİN KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıklarına yeni atanan Fecir Alptekin İtalyan Lisesi’nden sonra Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olarak medyadaki kariyerine Cumhuriyet ve Yeni Binyıl gazetelerinde muhabir-editör olarak başladı. Daha sonra Halkla İlişkiler, İletişim ve Pazarlama sektörüne girdi.

Novartis Pharma, TUSİAD, Türk Reklam Ajansları Derneği ve Memorial Sağlık Grubu’nda çalıştı. 2006 yılından bu yana çalıştığı Turkuvaz Medya Grubu’nda Kurumsal İletişim Grubu Başkanlığına getirildi.

ZAFER ÇUBUKÇU KİMDİR?

1986 doğumlu olan Çubukcu, Fecir Alptekin ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlığını yapacak.

Karabük doğumlu olan Çubukcu, ODTÜ İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı da yaptı. 2014 yılında Başbakanlık Müşavirliği'ne atandı. 2016 yılında evlenen Çubukcu'nun nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.

AHMET ERDEM KİMDİR?

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Ahmet Erdem ile Ayşe Ergezen atandı.

1956 yılında Tokat'ta doğan Erdem İlkokul, ortaokul ve liseyi Tokat'ta lisans öğrenimlerini Ankara'da yaptı.

Erdem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Yüksek Hakem Kurulu Genel Sekreterliği, Müsteşar Yardımcılığı, Bakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Müşavirliği ile Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı görevinde bulundu.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Ahmet Erdem, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında uzun süre çalıştı.

Ahmet Erdem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında müsteşar olarak görev yapmakta iken 27 Ağustos 2015 tarihinde bağımsızlar kontejanından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak gösterildi. Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni kabine onaylandı.

7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında bir koalisyon hükümeti kurulmadığı için, Anayasa'nın 116. Maddesi gereğince kurulmak zorunda olunan geçici Bakanlar Kurulu kabinesi içinde oldu.

Erdem, 2016 yılından bu yana Çalışma Bakanlığında Müsteşar olarak görev yapıyor.

AYŞE KARDAŞ ERGEZEN KİMDİR?

1980 Balıkesir- Gönen doğumlu Ergezen, babasının görevi nedeniyle Trablus'ta başladığı ilk öğrenim hayatını Gönen'de , Orta öğrenim hayatını ise İstanbul'da tamamladı. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme-Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezun oldu. İsveç Jönköping Üniversitesin'de Uluslararası İşletme eğitimi aldı. Yüksek Lisansını Bahçeşehir Üniversitesi'nde Küresel Siyaset alanında yaptı.

İş hayatına Finansbank'ta yönetici olarak başladı. Daha sonra kendi işini kurdu. Bu dönemde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis üyesi olarak seçildi.2009 yılında Başbakan Müşaviri olarak atandı. Oxford Üniversitesin'de Diplomasi eğitimi aldı.2015 yılı Haziran seçimlerinde Balıkesir'den milletvekili adayı oldu.

Birçok Sivil Toplum kuruluşunda aktif görev aldı. Üsküdar Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı, Kadın ve Demokrasi Derneği temsilcilik başkanlığı yaptı. Halen KADEM YYK üyesi ve TÜRGEV Yönetim Kurulu üyesidir.

Mart 2016'dan itibari ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görevlendirildi. Çalışma Sosyal Hizmet ve Aile Bakanlığına bakan yardımcısı olarak atandı.

İBRAHİM ER KİMDİR ?

Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına İbrahim Er ile Reha Denemeç atandı.

25 Mayıs 1968 Rize doğumlu olan İbrahim Er Danıştay üyesi olarak görev yapmıştır. Güneysu İmam Hatip Ortaokulu’nu ve Rize Lisesi’ni bitiren İbrahim Er Giresun Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra bir dönem öğretmen olarak çalıştı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü’nden de mezun olan MEB Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü olarak görev yaptı.

İKGM’de çalışırken 2 Mart 2011’de Danıştay üyeliğine seçilen Er, Danıştay 1. daire üyesi olarak çalışırken Milli Eğitim Bakanlığına 25 Temmuz 2018 tarihi itibari ile Bakan Yardımcısı oldu. İbrahim Er evli ve iki çocuk babasıdır.

REHA DENEMEÇ KİMDİR?

Reha Denemeç, 20 Mayıs 1961 tarihinde Elazığ'da doğdu. Üniversite eğitmini ODTÜ Ekonomi bölümünden tamamlayarak mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini ise ABD University of Delaware'de Ekonomi alanında bitiren Reha Denemeç, kariyerine 1986 tarihi itibariyle Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nda başladı. 1987 tarihinden itibaren hazine, dış ticaret, planlama, özelleştirme ve kamu bankalarından sorumlu Devlet Bakanlığı’nda ilk olarak Özel Kalem Müdürü sorasında da Müşavir olarak çalıştı. Evli ve 2 çocuk sahibi olan Reha Denemeç, 1997'de Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Genel Sekreter Yardımcılığı ve Vekilliği yaptı. 22 ve 23. Dönemde AK Parti Ankara Milletvekili unvanıyla görev üstlenen Reha Denemeç, AK Parti Kurucu Üyesi seçildi ve Genel Başkan Danışmanı olarak görevini yürüttü.

HASAN HÜSEYİN ÜNLÜ KİMDİR?

Rekabet Kurulu üyeliklerine ise Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak atandı.

Burdur Tefenni’li esnaf Hüseyin Ünlü MHP 27.Dönem Milletvekili Adayı idi.



AHMET ALGAN KİMDİR?

Ahmet Algan Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanvekili görevini yürütüyordu.

ŞÜKRAN KODALAK KİMDİR?

1969 yılı Ünye doğumlu olan Şükran Kodalak, 1986 yılında Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Meslek Lisesi, devamında 1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1986-1991 ve 2002-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığında değişik illerde hemşire olarak çalıştı.

2006 yılında Sağlık Bakanlığı Unvan Değişikliği sınavında dereceye girerek avukat kadrosuna atandı ve akabinde Bakanlık Merkez Hukuk Müşavirliğine görevlendirildi. Mayıs 2011 tarihinde Hukuk Müşavirliği kadrosuna ve 2012 yılında Bakanlık Müşaviri kadrosuna atandı ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü işlemlerine karşı Bakanlık aleyhine açılan davalarla ilgili işlemlerin takip ve koordinatörlüğünü yürüttü.

Ağustos 2016 tarihinde Daire Başkanı oldu. 04.10.2016 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 2016/9261 sayılı Kararı ile Rekabet Kurulu üyeliğine seçildi.

