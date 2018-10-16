Yeni Finans Ofisi Başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel Aşan atandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel Aşan atandı.

Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3. maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

GÖKSEL AŞAN KİMDİR?

Bilgi Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve İstinye Üniversitesi'nde görev yaptı. İktisat alanında uzman olan Prof. Dr. Göksel Aşan, şu anda İstanbul Aydın Üniversitesi'nde görev yapmaktadır..

Kaynak: Ajanslar