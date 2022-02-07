Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yeni haftadan itibaren Türkiye geneli yeni bir yağışlı havanın etkisi altında olacak. Özellikle yurdun batı kesimlerinde, kuvvetli yağış ve rüzgar görülecek.

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yağışların özellikle Marmara’nın batısı ve kıyı Ege’de kuvvetli olmasını beklediklerini söyledi.

"Salı günündeyse özellikle akşam saatlerinden itibaren, iç kesimlerde kara dönmesini, çarşamba ve perşembe günleri de iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun kar yağışları görülmesini bekliyoruz."

3 büyükşehri yağışlı hava bekliyor

Abdullah Macit, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşları uyardı.

"İç ve batı kesimlerde lodostan rüzgar var, çatı uçmasına karşı, soba zehirlenmesine karşı vatandaşlarımızı uyaralım. Bir de Batı Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun özellikle eğimli yerlerinde çığ riskimiz devam ediyor. Bu konuda da vatandaşlarımızın çok dikkatli olmaları gerekiyor."

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağışlı hava etkisini sürdürecek. Abdullah Macit 3 büyükşehirdeki hava durumuyla ilgili detayları paylaştı:

“İstanbul'da pazartesi günü için yağmur ve sağanak şeklinde yağış var. Hava sıcaklığı pazartesi günü 12 dereceye kadar çıkıyor. Salı ve çarşamba günü ise 6 ile 7 dereceler civarında olacak. Ankara'da özellikle pazartesi günü 9 derece, salı günü 12 dereceye kadar hava sıcaklığının çıkmasını bekliyoruz. Salı günü akşam saatlerinden itibaren yağışın kara dönmesini, çarşamba günü de kar şeklinde devam etmesini bekliyoruz.”

İzmir'de de yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren ise hava sıcaklığı 12-13 derece civarında olacak.