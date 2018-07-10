Yeni kabinenin iki ismi Albayrak ve Varank

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Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank oldu. Mustafa Varank, başdanışmanlık görevi boyunca, Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevlerin yanı sıra, yüksek teknoloji, savunma sanayi ve araştırma-geliştirme alanlarıyla özel olarak ilgilendi.

Peki, Mustafa Varank kimdir?

1976 yılında Trabzon'da doğdu. İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını ABD'de bulunan Indiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde yaptı.Ayrıca bu dönemlerde Florida State Üniversitesi'nde uzman, Indiana University Pervasive Technology Institute'te ise araştırmacı ve sistem yöneticisi pozisyonlarında çalıştı. 2005 yılında Başbakanlık'ta görev yapmaya başladı. Sırasıyla, 2011'de Başbakan Başdanışmanlığına, 2014'te ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına getirildi. 2016 yılında Büyükelçi unvanı aldı.

Erdoğan'a kurulan "böcek" kumpasında en kilirt isim olan Varank, 13 yıldır Başkan Erdoğan'la birlikte yürüyor. 15 Temmuz darbe girişiminde Yıldız Teknik Üniversitesinde Bölüm Başkanı olan ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank şehit olmuştu.

Sıkı bir sosyal medya takipçisi olan Varank 42 yaşında.

Berat Albayrak

Yeni kabinede en etkin bakanlıklardan biri olan Hazine ve Maliye Bakanlığa Başkan Erdoğan'ın kızı Esra ile evli olan damat Berat Albayrak getirildi.

Berat Albayrak kimdir?

1978 yılında İstanbul'da doğdu. Babasının adı Sadık Albayrak'dır. Aslen Trabzon'un Of ilçesinin Yenice köyündendir.

Liseyi Özel Fatih Koleji'nde okudu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonraki yıllarda 2002 yılında New York'taki Pace Üniversitesi Lubin School of Business'te finans üzerine yüksek lisans yaptı.

MBA (Master of Business Administration; İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) eğitimi sırasında Çalık Holding bünyesinde görev yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra enerji kaynaklarının finansmanı üzerine bir de doktora yaptı.

1999 yılından itibaren de Çalık Grubu'nun yurtiçi ve yurtdışı şirketlerinde çeşitli görevlerde çalıştı. 2002 yılında çalıştığı Çalık Holding'in ABD ofisinde Finans Direktörlüğü yaptı. 2006 yılında Türkiye'ye döndü ve Çalık Holding'in Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Berat Albayrak, 11 Temmuz 2004 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük kızı Esra Erdoğan ile Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'nde evlendi.

2 Ekim 2014 tarihinde abisi Serhat Albayrak ve Ömer Faruk Kalyoncu ile birlikte “Nun Eğitim ve Kültür Vakfı'nı” kurdu.

2015 yılı Milletvekili seçimlerinde İstanbul 1. bölge 6. sıra AK Parti milletvekili adayı oldu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimde milletvekili seçildi.

1 Kasım 2015 tarihinde yapılan seçimlerde yine İstanbul milletvekili seçildi.

24 Kasım 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hazırlayıp sunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 64. Hükümet kabinesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 12:17