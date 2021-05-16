Yeni nesil tank avcıları TSK'ya teslim edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda FNSS, Roketsan, Aselsan ve diğer savunma sanayi şirketlerinin katkısıyla üretilen yeni nesil tank avcıları silahlı kuvvetlere teslim edildi.
Güncel 16.05.2021, 18:16
En zorlu tepeleri tırmanıyor, suyun içerisinde hareket edip, kar kütlelerinden kolayca geçebiliyorlar.
Savunma Sanayii Başkanlığının, Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında; Tanksavar, Pars ve Kaplan araçlarının TSK'ya teslimatları sürüyor.
Tank avcılarının geçen yıl seri üretim teslimatları başladı. Yeni araçlar da TSK envanterine girdi. Teslimatı Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanlığı resmi twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Güvenlik güçlerimize OMTAS taşıyıcılı PARS ve KAPLAN araçlarının yeni teslimatları yapıldı" ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Star
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