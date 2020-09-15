Yeni Şafak gazetesi yazarlarından Osman Akkuşak vefat etti

Yeni Şafak gazetesindeki yazılarıyla tanınan usta gazeteci Osman Akkuşak, tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Çeşitli liselerde edebiyat dersleri veren, lise müdürlükleri yapan ve bin 400 civarında makale ve incelemesi yayınlanmış olan Osman Akkuşak, yazı hayatına 1952 yılında başlamıştı.

Eğitimci yönünün yanı sıra çok sayıda makale ve inceleme yazısı bulunun Akkuşak'ın cenaze namazı, yarın 15.30'da Fatih Camisi'nde kılınacak.

Kütahya'da 20 Ağustos 1931 tarihinde dünyaya gelen Akkuşak, çeşitli liselerde edebiyat dersleri veren ve lise müdürlüğü yaptı. Usta yazar, bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) "İlim ve Sanat Eserleri Bürosu" başkanlığı görevini de üstlendi.

Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi'ni müdürlüğünü de yapan Akkuşak, ayrıca İlim ve Sanat Bürosu Başkanlığı, Devlet Kitapları Müdürlüğü ve Çağdaş Türk Yazarları Komisyonu, Türkiye Edebiyat Cemiyeti ile Türk Dilini Koruma ve Geliştirme Cemiyeti'nde çeşitli görevlerde bulundu.

Bini aşkın makale ve incelemeye imza atan Akkuşak, yazı hayatına ise 1952 yılında başladı. Akkuşak'ın yazıları "İstanbul Ekspres", "Son Telgraf", "Adalet", "Zafer", "Dünya", "Tercüman", "Son Havadis", "Zaman", "Güneş", "Ortadoğu", "Yeni Şafak" ve "Türkiye" gazetelerinde okurlarla buluştu.

Akkuşak'ın "Süratli Öğretmen Kılavuzu" isimli eseri 1966 yılında yayınlanırken, yayına hazır eserleri arasında ise "Türk Edebiyatı Tarihi", "Atasözleri", "Emet Destanı" (piyes), "Kompozisyon kitabı", "Batı Dillerinden Gelen Kelimeler Sözlüğü" ve "Osmanlıca -Türkçe Sözlük" çalışması bulunuyor.

ANADOLU YAYINCILAR DERNEĞİ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Yeni Şafak gazetesinin emektar yazarlarından usta gazeteci Osman Akkuşak, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefatını derin bir üzüntü ile öğrendiğimiz Osman Ağabeye Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Allah'tan Rahmet Ailesi ve Yeni Şafak Gazetesi camiasına başsağlığı dileriz.

Sinan Burhan

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı

Kaynak: AA - Haber 7