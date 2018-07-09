Yeni sistemin ilk Bakanlar Kurulu üyeleri açıklandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. İşte yeni dönemin ilk bakanlarının isimleri...

Yeni sistemin ilk Bakanlar Kurulu üyeleri açıklandı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın  toplantısında, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.

Sözlerine "Ülkemiz tarihinin en önemli demokratik dönüşümlerinden biri  bugün başarıyla tamamlanmıştır. Dünyada yönetim sistemini demokratik yollarla  değiştirebilen az sayıdaki ülke arasına Türkiye olarak girmiş bulunuyoruz." diye  başlayan Erdoğan, demokrasinin 15 Temmuz gecesi milletin kanı ve canıyla aslında  rüştünü ispat ettiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, 16 Nisan halk oylaması ve 24 Haziran seçimlerinin  ülkenin demokrasisinin sandıkta rüştünün en üst düzeyde ispatı olduğunu bildirdi.

Gerek katılım gerekse kesin sonuçlara bakıldığında ortaya çıkan  tabloyla dünyada eşi ve benzeri olmayan bir seçim gerçekleştiğini  anlatan  Erdoğan, "Bir kez daha hem seçim sonuçlarının hem de yeni yönetim sistemimizin  ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum."  diye konuştu.

"MHP'YE TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Başkan Erdoğan, seçimlerde sandığa giderek iradesini yansıtan 50  milyonun üzerindeki vatandaşın her birine parti ve aday ayrımı gözetmeksizin  şükranlarını sunarak, şahsını cumhurbaşkanlığına layık gören 26 milyon 331 bin  vatandaşa ayrıca teşekkür etti.

"Artık 81 milyonun cumhurbaşkanı olarak görevimizi yürüteceğiz." diyen  Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için yüreğinde ülke ve millet  sevdası olan herkesle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağız. 15 Temmuz'dan  itibaren bizi destekleyen, yeni yönetim sistemimizi hayata geçirebilmemize imkan  sağlayan Milliyetçi Hareket Partisi'ne, buradan başta Sayın Genel Başkan Bahçeli  olmak üzere, teşekkür etmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ile ülkemizin  ve milletimizin menfaatleri çerçevesindeki iş birliğimizi inşallah Meclis'te de  geleceğe yönelik sürdüreceğiz."

"YENİ DÖNEMİN RUHUNA UYGUN YÖNETİM MİMARİMİZİN ÇATISINI OLUŞTURDUK"

Başkan Erdoğan, yeni yönetim sisteminin hazırlıklarına 16 Nisan halk  oylamasının hemen ardından başladıklarını vurgulayarak, "Uzun ve yoğun bir  mesainin ürünü olan yeni yönetim sistemi mimarimizin çalışmalarını geçtiğimiz  günlere kadar devam ettirdik. Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı, bakanlıklarımız,  politika kurullarımız, ofislerimiz başta olmak üzere, yeni dönemin ruhuna uygun  şekilde yönetim mimarimizin çatısını oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan yardımcılarından başlayarak, aşağıya doğru üst yönetim  yapılarının hazırlıklarını da tamamladıklarını bildiren Erdoğan, yeni yönetim  mimarisini seçimden önceki günlerde televizyon programlarında milletle de  paylaştıklarını anımsattı.

Erdoğan, geçen hafta boyunca eski sistemden yeni sisteme geçişin alt  yapısı mahiyetindeki kanun değişikliklerinin Resmi Gazete'de yayımlandığını  hatırlattı.

Bugün de TBMM'de yemin ederek, "yeni sistemin yetkilerine sahip  cumhurbaşkanı" olarak resmen göreve başladığını aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Hemen ardından da 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni  yayımladık. Bu kararnameyle anayasamızın verdiği yetkiye dayanarak, yeni yönetim  yapısının çatısını resmen hayata geçirmiş olduk. Böylesine kapsamlı ve önemli bir  değişimin kolay olmadığı gerçektir. Bununla birlikte yeni sistemi en üstten en  alta kadar devletimizin tüm hücrelerine en kısa sürede nüfuz ettirmekte  kararlıyız.

Ne bizim ne de bizden sonra gelecek olan cumhurbaşkanlarının yürütme  görevi konusundaki aksaklıklar, esiklikler hususunda milletimize karşı öne  sürebilecekleri bahaneleri kalmamıştır. Elbette anayasa ve yasa gerektiren  reformları Meclis'te uzlaşma yoluyla çıkarmak mecburiyetindeyiz. Ancak  anayasanın, cumhurbaşkanına verdiği yürütme görevleri ve bununla bağlantılı  yetkiler konusunda hiçbir mazerete sığınma hakkımız bulunmuyor. Bunun için  milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için bakanlarımız ve ekibimizin  diğer mensuplarıyla gece gündüz çalışacağız."

"BAKANLIK SAYIMIZI BAŞKAN YARDIMCIMIZLA 17'YE İNDİRDİK"

Cumhurbaşkanı olarak yeni dönemdeki en önemli yetkilerinden birisinin  de kabineyi hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın oluşturabilme imkanı bulunduğunu  kaydeden Erdoğan, "Daha önce de açıkladığımız gibi bakanlık sayımızı başkan  yardımcımızla 17'ye indirdik. Başkan yardımcımızın dışında 16 bakan." dedi.

Başkan Erdoğan, bazı bakanlıkların isimleriyle aynen muhafaza  ettiğini, işlevlerini ve bağlı kurumlarını değiştirirken bazı bakanlarını  birleştirdiklerini, bazılarını da tümden lağvettiklerini aktardı.

Erdoğan, yeni yapılarıyla bakanlıkların daha etkili ve hızlı icraat  yapabileceklerine inandığını, yeni sisteme göre kurulan ilk Cumhurbaşkanlığı  Kabinesi'ndeki bakanların isimlerini açıkladı.

ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ

Daha sonra, yeni sisteme göre kurulan ilk Cumhurbaşkanlığı  Kabinesi'ndeki bakanların isimlerini açıklayan Erdoğan, kendilerini aynı zamanda  kürsüye davet etti.

İlk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı kürsüye çağıran  Erdoğan, ardından bakanları açıklamaya devam etti.

Parlamento'dan 4 ismi kabineye aldığını belirten Erdoğan'ın bakan  isimlerini şöyle sıraladı:

"Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile  Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri  Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik  ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri  Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Milli Eğitim Bakanı  Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir  Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit  Turan."

Başkan Erdoğan, "Bu isimlerden oluşan kabinemiz, ülkemize ve  milletimize hayırlı olsun. Bakanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum."  dedi.

"AŞAMA AŞAMA EN AŞAĞIDAKİ MEMURA KADAR İNDİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ülkeye ve millete hayırlı olmasını  dileğinde bulunan Erdoğan, bakanlara çalışmalarında Allah'tan başarılar temenni  etti.

Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bakan Yardımcılarımızın, politika kurullarımızın başkan vekillerinin  ve üyelerinin, ofis yöneticileri ve diğer üst düzey idarecilerimizin atamalarını  da en kısa zamanda tamamlayacağız. Yeni yönetim sistemimizi reformist bir  anlayışla aşama aşama en aşağıdaki memura kadar indireceğiz. Özel sektörümüzden  sivil toplum kuruluşlarımıza kadar ülkemizin tüm dinamiklerinin devlet  yönetimindeki bu değişime uygun şekilde kendilerini yenileyeceklerine inanıyorum.  Aynı şekilde yasama ve yargı organlarımızın da ülkemizin ve milletimizin değişen  ihtiyaçlarına uygun şekilde kendilerini geliştireceklerini ümit ediyorum. Böylece  ülkemiz, 2023 hedeflerine topyekun bir değişimle ulaşırken bizden sonraki  nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirebilecekleri çok güçlü bir zemin  hazırlamış olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İlginiz için sizlere ayrıca  teşekkür ediyorum."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarının ardından kabine  üyeleriyle beraber, basın mensuplarına poz verdi.

YENİ KABİNE LİSTESİ

Başkan Yardımcısı: Fuat Oktay 

1. Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

2. İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

3. Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

4. Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

5. Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

6. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

7. Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

8. Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

9. Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

10. Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

11. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turhan

12. Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

13. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

14. Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

15. Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

16. Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan


Yeni bakanların yarın saat 15.00'te yemin edeceği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 00:06
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