Yeni yılda konutlarda elektrik ve doğalgaz indirimi

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yıldan itibaren konut kullanımlarında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yüzde 10 indirim yapılacağını açıkladı

Erdoğan'ın konuşmasından ana başlıklar şu şekilde:

"Konutlarda ve küçük orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10'luk bir indirime gidiyoruz."

"Turizmde 2019 yılını (Şanlıurfa) 'Göbeklitepe Yılı' olarak ilan ediyoruz."

"Yıl başından itibaren, elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. "

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2018, 12:40