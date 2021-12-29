Yeniden gündem oldu! Fatih Altaylı ile Sevilay Yılman başörtüsü ile alay etmişti

Geçmişi başörtüsü düşmanlığı ve başörtülü Müslüman kadınlara hakaretle dolu olan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, geçmişteki skandalı tekrardan gündem oldu.

2008 yılında Habertürk'te ekranlara gelen Fatih Altaylı, başörtüsü rahatsızlığına dair ifadelerin yer aldığı programda akılalmaz ifadeler kullanıldı.

Sevilay Yılman'ın programda, 'Mahalle baskısı bana türban taktırırsa çeker giderim' ifadeleri üzerine Fatih Altaylı, 'Bugün çok aradım ama bulamadım. Bir şey buldum' diyerek yanında getirdiği bez parçasını Sevilay Yılman'ın takmasını isteyerek başörtüsü ile açık açık alay ediyor.

Sevilay Yılman ise başörtüsü ile ilgili 'Her tarafımız kapanacak mı' sözleri sonrası Altaylı 'Anneannem gibi oldun' yanıtını veriyor.

"Yanımda olsaydılar döverdim"

Altaylı'nın bu ilk vukuatı değil. 1999 yılında Radyo D'de yaptığı Bab-ı Ali Yokuşu isimli programda gazete haberlerini okuyan Fatih Altaylı, Hürriyet gazetesinin manşetini okuduğu sırada Marmara Üniversitesi önünde bekleyen başörtülü öğrencilerle ilgili, "Bir kadın var orada (Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alan başörtülü öğrenciyi kastederek) kadın olduğunu da hiç zannetmiyorum. Bu büyük ihtimalle bir fahişe. Bir pankart açmış, öğrenci değil o, buraya getirilmiş bir fahişe. Üniversite önünde eylem yapanların arasında bakıyorum da öğrenci yoktur. Belki bir iki tane. Bunlar kevaşe kevaşe.'' skandal ifadeler kullanmıştı.

Cehalet dolu sözler

Van'da terör sevici HDP'lilerin camiye sığınması ile ilgili açıklamalarda bulunan Altaylı, "Polisin yaptığı enayilik, bir kısım gösterici camiye sığınmış polis ayırt etmek için camiden çıkanlara namaz kaç rekat diye soruyor. Yav sen bu kadar mı cahilsin polis efendi her mezhepte farklı Şafiler 4 Hanefiler 5" diyerek büyük bir cahilliğe imza attı.

Kaynak: Yeni Akit