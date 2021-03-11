Yerli aşıda 2. fazda 2. doz uygulanıyor

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının 11 Mart 2020’de tespit edilmesinin üzerinden geçen bir yıllık sürede, salgının durdurulabilmesinin en etkili yolu olarak görülen aşının, yerli imkanlarla üretilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar arasında en hızlı ilerleyeni Erciyes Üniversitesince (ERÜ) geliştirilen, 5 Kasım 2020’de Faz-1 çalışmalarına başlanan ve şu an Faz-2 aşaması devam eden inaktif Kovid-19 aşısı oldu. Faz-2 çalışmaları kapsamında bu aşının ilk dozu 10 Şubat’ta gönüllülere uygulandı ve herhangi bir yan etki meydana gelmedi.

HİÇBİR YAN ETKİ YOK

Çalışmada şimdi ikinci doz sürecine geçildi. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, faz-2 çalışmaları süren inaktif aşı adayının ikinci dozu, ERÜ İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gönüllülere yapılmaya başlandı. Faz-2 çalışmasında aday aşının ikinci dozu uygulanan gönüllü Soner Akel (37), ilk dozda hiçbir yan etki görülmediğini, aşı çalışmalarında yer almaktan mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, herkesi gönüllü olmaya davet etti.

NİSAN ORTASINDA BİTECEK

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da, ERÜ’deki aşı adayının Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklendiğini anımsatarak Çalış, “Geliştirilen yerli aşımızın faz-2 çalışmaları sürdürülmekte. Faz-2 çalışmamızda ilk dozu uyguladığımız gönüllümüze, ikinci dozu uyguluyoruz. Şu ana kadar yürütülen çalışmalarımızda her şey çok güzel devam etmekte.Faz-1 çalışmasının başarılı bir şekilde geçtiği gibi faz-2 çalışmasının da başarılı geçeceğini ve nisan ayı ortasında da faz-2 dozlamamızın biteceğini ümit ediyoruz” dedi.

Yenişafak

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 07:50