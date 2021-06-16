Yerli aşının Faz-3 çalışmasına gönüllü yağıyor

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi iş birliği ile geliştirilen yerli Kovid-19 aşısına gönüllü yağıyor. E-Nabız uygulamasına “Gönüllü Ol” butonunun eklenmesinin ardından çok sayıda vatandaş yerli aşının Faz-3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak için başvuru yaptı. Yerli aşının Faz-3 çalışmaları için gönüllü olarak elinin taşın altına koyan vatandaşlar da “Geleceğe dair umudumuz” dedi. İşte gönüllülerin söyledikleri:

GELECEĞE DAİR UMUDUMUZ

Finans Uzmanı Hamdi Koçoğlu (29): Yerli aşımızın bir an önce kullanılmaya başlaması, geleceğe dair umut noktasında daha önemli benim için. Yerli aşı çalışmalarında Faz-3 için gönüllü olmam, bilim insanlarımıza karşı duyduğum güvenin göstergesi.

Turizmci Mehmet Akif Şükür (40): Normalde aşı sıram geldi ama ben bu aşılardan olmadım. Bu süreçte bize ait olan bir aşıya destek olmak, ülkemize faydalı olmak için bunu seçtim.

AMACIM ÜLKEME DESTEK OLMAK

Finans Uzmanı Seher Demir (34): Türk tabiplerimize güvenim, hem de ülkeme destek için gönüllü oldum. Gönüllü olmaktaki temel amaç ülkeme destek olmak.

Emlakçı Ergin Can (38): Doktorlarımıza güveniyorum ve bir katkım olsun istedim.

Üniversite mezunu Gökçe Öztürk (30): Amacım devlete hizmet etmek. Yerli aşı için de bu nedenle gönüllü oldum.

Veterinerlik Fakültesi öğrencisi Aslıcan Yavaş (23): Aşı çalışmalarında veteriner hekimler var. Biraz da bu yüzden gönüllü oldum.

Cantuğ Emre Bozkuş (34): Yerli aşı çalışmaları için hem idari yetkililer hem de sağlık mensupları varını yoğunu vererek bu çalışmanın neticelenmesi için çaba gösteriliyor. Ben de bir vatandaş olarak küçük de olsa fayda sağlayabileceğimi düşümdüm.

Düğünlerde ikram başladı

Düğün ve nikah törenlerinde dün itibarıyla yeni bir dönem başladı. TRT Haber’de yer alan habere göre, normalleşme sürecinde kapalı alanlarda azami 100 davetli sınırı kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başladı. Öte yandan, kısıtlamalar kapsamında düğünler 21.00’de sona erecek.