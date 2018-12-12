Yerli helikopterimiz Gökbey sahnede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı. Erdoğan, yerli ve milli imkanlarla yapılan genel maksat helikopterinin adını "Gökbey" olarak açıkladı.
Erdoğan, yerli ve milli imkanlarla yapılan genel maksat helikopterinin adını "Gökbey" olarak açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı. Erdoğan, yerli ve milli imkanlarla yapılan genel maksat helikopterinin adını "Gökbey" olarak açıkladı.