Yesevi Alperenler Derneği'nden Merdan Yanardağ hakkında suç duyurusu

Yesevi Alperenler Derneği, bir yayında 2. Abdülhamid hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle gazeteci Merdan Yanardağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde gazeteci Merdan Yanardağ'ın 26 Haziran'da Tele 1 kanalında canlı olarak yayınlanan "18 Dakika" adlı programda Sultan 2. Abdülhamid hakkında hakaret içeren sözler sarf ettiği ifade edildi.

Söz konusu yayın hakkında RTÜK tarafından da inceleme başlatıldığı belirtilen dilekçede, Yanardağ hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "kişinin hatırasına hakaret" suçlarından dava açılarak cezalandırılması istendi.

Suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunduktan sonra adliye önünde açıklama yapan Yesevi Alperenler Derneği Başkanı Kürşat Mican, Yanardağ'ın daha önce Ayasofya'da Fetih Suresi okunduğunda sarf ettiği sözlerin de kabul edilemeyeceğini kaydederek, şunları söyledi:

"Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde Abdülhamid Han Hazretleri hakkında 'emperyalist uşağı' ve buna benzer aşağılayıcı ifadeler kullanmıştır. Bizler de bununla alakalı bir suç duyurunda bulunduk. Halkı kin ve nefrete tahrik eden, devlet büyüklerimizi aşağılayan, küçümseyen cümleler sarf etmiştir. Biz artık bıktık, ekrana çıktıklarında nedense değerlerimize saldırmadan duramıyorlar. Demokratik bir ülkede yaşıyorsak, düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü varsa bunu dile getirirken diğer insanların da değerlerini göz önünde bulundurmak gerekir. İnşallah hakettiği cezayı alır."

Kaynak AA