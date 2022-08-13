Yeşil kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Eren Abluka-10 operasyonu kapsamında 2'si yeşil kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Güncel 13.08.2022, 12:12
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2"si yeşil kategoride olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, açıklamasında şunları kaydetti;
"JÖH-PÖH, Jandarma Komando, Güvenlik Korucu Timleri, SİHA-JİHA-PİHA F-16. Biraz orantısız güç kullandıK. Eren Abluka 10 Operasyonu'nda; 1’i sarı torba, 2 terörist de elde olmak üzere 3terörist etkisiz. Teröristlerden 2’si yeşil kategori. Son çağrımız teslim olun."
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