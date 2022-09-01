Yeşil pasaportların geçerlilik süresini uzatma işlemleri başladı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az süre kalan hususi (yeşil) pasaportların geçerlilik sürelerinin uzatılması işlemleri ücretsiz yapılmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeşil pasaportun geçerlilik süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması nedeniyle süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az kalan pasaportların geçerlilik süresini uzatma işlemleri ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Yeşil pasaportların geçerlilik süresini uzatma işlemi kapsamında 1 Haziran 2010'dan sonra düzenlenmiş ve fiziki olarak iptal edilmemiş (delinmemiş vb.) pasaport ile il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine şahsen müracaat edilmesi gerekiyor.

Geçerlilik süresi dolmuş veya dolmasına bir yıldan az kalmış pasaportların süresi, ilgili kanunda belirlenen sınırlamaları aşmayacak şekilde en fazla 5 yıl uzatılabiliyor.

Basım aşamasında bekleyen başvurular hariç, uzatma işleminde yeşil pasaport başvurusunda olduğu gibi çalışanlardan talep formu, emeklilerden ise sistemde kayıtlı değilse emekli belgesi talep ediliyor.

Hak sahibinin çocuklarına ilişkin başvurularda Pasaport Kanunu'nda belirlenen yaş sınırı (25 yaş) ve diğer şartlar doğrultusunda uzatma işlemi yapılıyor.

Ergin olmayanların pasaportlarının süre uzatımı işleminde yasal temsilcilerin muvafakati gerekiyor.