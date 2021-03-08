Yeşilay 81 ülkede bağımlılıklarla mücadele ediyor

Kasım 2016’da İstanbul merkezli olarak kurulan Uluslararası Yeşilay Federasyonu (UYEF), fikri temellerini dünyanın bağımlılık alanındaki en eski ve köklü kuruluşu olan Türk Yeşilayından almıştır. İşbirliği ve koordinasyonu en üst seviyede sağlayarak uluslararası platformlarda daha etkin rol almayı, tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığının yanı sıra önleme rehabilitasyon ve savunuculuk alanında öncü çalışmaları olan Yeşilay'ın asırlık tecrübesini diğer ülkelere aktararak, uluslararası alanda bağımlılıklarla mücadelede öncü olmayı hedeflemektedir.



Dünyanın dört bir yanında kurulan Yeşilay’ların sayısı bugün 81 ülkeye ulaşmıştır. Ülke Yeşilayları Afganistan, Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Botsvana, Brezilya, Bulgaristan, Burundi, Dağıstan (Rusya), Cibuti, Çin, Endonezya, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, Gambia Gana, Güney Afrika, Gürcistan, Hindistan, Irak, Kanada, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Kamboçya, Komor Adaları, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosova, Lesotho, Lübnan, Kuzey Makedonya, Malavi, Maldivler, Malezya, Mali, Mısır, Myanmar, Nepal, Nijer, Nijerya, Pakistan, Ruanda, Senegal, Singapur, Sırbistan, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Tanzanya, Tayland, Tunus, Uganda, Ukrayna, Ürdün, Yakutistan (Rusya), Zambiya ve Zimbabwe gibi 81 farklı ülkede bağımlılıklarla mücadelede faaliyet gösteriyor.