Yeşilay’ın 11. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek yarışması başvuruları başladı

Yarışmanın amacının, genç nesilleri sanatsal üretime teşvik etmek ve bu yolla bağımlılıklara ilişkin farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Yeşilay olarak bağımlılıklarla mücadelenin ilk adımını bilinçlendirme olarak görüyoruz. Gelecek nesillere küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam bilinci kazandırmanın etkisine inanıyoruz. Çocukların ve gençlerin sanatsal üretime teşvik edilmelerinin, yetenekleri doğrultusunda ilgi alanları edinmelerinin de bağımlılıklardan uzak durmalarına önemli katkı sağladığını gözlemliyoruz” dedi.



Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, “Bağımlılıklarla mücadelede eğitimin büyük bir rolü vardır. Her türlü bağımlılıktan öğrencilerimizi korumak için öncelikle toplumumuzda eğitim yolu ile farkındalık kazandırmak önem taşımaktadır. Bu kapsamda “Bağımlılık” konusunda düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması öğrencilerimizin bilinçlenmeleri adına oldukça etkilidir.” diyerek çocuk ve gençleri yarışmaya katılmaya davet etti. Bu yıl yarışma jürisine dahil olan ünlü karikatürist Varol Yaşaroğlu ise “COVID-19 salgınının etkisini sürdürdüğü 2021 yılı, özellikle çocuklar ve gençler için yeteneklerini keşfetme ve üretme yılı olmalı. Ancak çizerek, yazarak üretken, sağlıklı bir yıl geçirebiliriz. Bütün çocukları ve gençleri bu yıl yeteneklerini keşfetmeye çağırıyorum” diye konuştu.



Yeşilay’ın genç nesillerde bağımlılıklara ilişkin farkındalık oluşturmak ve onları yeteneklerini keşfetmeye teşvik etmek amacıyla düzenlediği Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’nın 11’incisi için başvurular başladı. Bir önceki yıl rekor düzeyde ilgi gören yarışmanın jürisine bu yıl aralarında Kral Şakir, Koca Kafalar, Fırıldak Ailesi gibi pek çok animasyonunda bulunduğu eserlerin çizeri ünlü karikatürist Varol Yaşaroğlu da katıldı.



Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri edebi ve görsel olmak üzere iki ayrı kategorideki eserleriyle katılabiliyor. Görsel kategoride afiş, resim, karikatür ve kısa video; edebi kategoride kompozisyon, şiir, öykü, deneme ve anı alanlarında üretilmiş bağımlılık konulu eserler yarışıyor. Başvurular 31 Mart’a kadar devam ediyor.

Okul sıralarında binlerce Yeşilaylı yetişiyor

Genç neslin bağımlılık konusundaki bakış açısından ve eserleriyle Yeşilay’ın mücadelesine ortak olmalarından mutluluk duyduklarını belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk şunları söyledi:



“Biz Yeşilay olarak 100 yılı aşkın süredir sağlıklı nesillerin yetişmesi hedefiyle çalışıyoruz. Bunun için de bağımlılıkla mücadelede önleme faaliyetlerine büyük önem veriyor; küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam bilinci kazandırmanın etkisine inanıyoruz. Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’nı da hem genç nesillerde bilinç oluşturmak hem de onları yeteneklerini keşfetmeleri için teşvik etmek amacıyla 11 yıl önce düzenlemeye başladık. Ancak zaman içinde gelen eserlere baktığımızda, gençlerin farkındalıklarının çok yüksek olduğunu ve okul sıralarında binlerce Yeşilaylı yetiştiğini söyleyebilirim. Onların pırıl pırıl zihinlerinden çıkan çalışmaları gördükçe heyecanımız daha da artıyor.”

2021’de hedef rekor başvuru



2020 yılında yarışmaya başvuruların 2 kat artarak 538 bin 633 olduğunu hatırlatan Öztürk, “Pandemi nedeniyle evde kaldığımız bu günlerde çocuklarımızı kendilerini ifade etmeleri için sanata teşvik etmek; onları renklerle ve kelimelerle buluşturmak daha da önem kazandı. Yetişkinlerin de çocukların da sağlığın önemini tekrar anladıkları bu dönemde çocuklarımızın bağımlılıklarla ilgili anlatacaklarını merakla bekliyoruz. Bu yıl başvuruların daha da artmasını ve geçtiğimiz yılın rekorunu kırmayı umut ediyoruz” dedi.



Bir önceki yıl yarışmaya öğrenciler afiş, resim, karikatür ve kısa videoların dahil olduğu görsel kategorisinde 355 bin 366 ve kompozisyon, şiir, öykü, deneme ve anıların dahil olduğu edebi kategorisinde 183 bin 267 eser olmak üzere toplam 538 bin 633 eser başvurdu.



“Bağımlılıklarla mücadelede eğitim çok önemli”



Yeşilay ile birlikte geleneksel hale gelen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması’nın 11’incisini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül şunları söyledi:

Bakanlığımızca okullarımızda öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanında sosyal, ahlaki, duygusal gelişimlerini destekleyen çalışmalar yürütülmektedir. Çocuk ve gençlerimizi her türlü bağımlılıktan koruma, önleme ve müdahale çalışmalarında eğitimin gücünden yararlanmanın çok önemlidir. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışmasına katılım her yıl artış göstermektedir. Bu yarışmanın öğrencilerimizde bağımlılıklara karşı farkındalık kazandırmada etkisinden oldukça memnuniyet duymaktayım, yarınlarımızın bu bilinçle yetişmesi bağımlılıkla mücadelede gücümüze güç katmaktadır.” dedi.



“Çocukların yetenekleri desteklenmeli”



Çocukluk hayallerinin geleceği şekillendirdiğini ve çocukların yeteneklerin açığa çıkmasını destekleyen bir çevrede büyümesinin önemli olduğunu belirten Varol Yaşaroğlu, “Ben bugün yaptığım işin hayalini çok küçük yaşlarda kurmaya başlamıştım. Karikatürler ilgimi çektikçe ben de çizmeye başladım ve durmadan çizdim. Bu nedenle bir çocuğun içinden yazmak, çizmek ya da başka bir şekilde kendini ifade etmek geliyorsa bunun mutlaka desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeşilay’ın Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması’nı da bu anlamda çok önemsiyorum ve jüride olmaktan mutluluk duyuyorum. İçinde yarışmaya katılmakla ilgili en ufak bir istek olan herkesi yarışmaya katılmaya davet ediyorum ve tüm çocuklara ‘Bizi yeteneklerinizle tanıştırır mısınız?’ diyorum” dedi.



Toplamda 594 bin TL ödül verilecek



Her ilde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, edebi ve görsel olmak üzere 2 kategoride belirlenen birinciler 1.000 TL ile ödüllendirilecek. İl düzeyinde dereceye girmeye hak kazanan 486 öğrenci arasından ise her düzey ve kategoriden ülke çapındaki şampiyonlar belirlenecek. Kategori birincileri 10 bin TL, ikincileri 5 bin TL, üçüncüleri 3 bin TL ödülün sahibi olacak. Yeşilay’ın Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetene