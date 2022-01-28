Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik ebediyete uğurlandı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik'in cenazesi İstanbul'daki törenin ardından Bodrum'a getirildi.

Bodrum Merkez Adliye Camii'ne getirilen Girik'in cenaze namazına Muğla Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Muğla Milletvekilleri Süleyman Girgin, Mürsel Alban, Suat Özcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen'in yanı sıra sanatçının ailesi, yakınları, sevenleri ve sanat dünyasından çok sayıda isim ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada kılınan Cuma namazının ardından sanatçının cenazesi sevenlerinin gözyaşları arasında alkışlarla uğurlanarak Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evine getirilerek yakınlarından helallik alındı.

Fatma Girik'in cenazesi daha sonra Torba mezarlığında 2015'te vefat eden eşi Memduh Ün'ün yanına defnedildi.

Hayvan Bakımevlerine mama bağışı isteği

Ailesi, cenazeye çiçek gönderilmemesi, Fatma Girik'in anısına Torba ve Turgutreis Hayvan Bakımevlerine mama bağışında bulunulması çağrısında bulundu.

Usta sanatçının kardeşi Günay Girik ise cenaze namazı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ablasını son yolculuğuna uğurlamak için Bodrum'a geldiklerini söyledi.

Fatma Girik'i sevmeyen hiç kimsenin bulunmadığını belirten Girik, "Benim hem ablam hem yoldaşımdı. Birlikte çalışıyorduk. Birlikte işler yapıyorduk. Benim için anne gibiydi. 56 yıllık hayatımda annemle onu gördüğüm kadar, onunla birlikte olduğum kadar olmadım. Benim duygularımı anlayabilirsiniz yani. Bir anneye hissedilen duygular. Ama tabii benim ablam o.” dedi.

Yaklaşık 30 yıldır Bodrum'da olduklarını anlatan ,"Ablamın sağlık durumu son zamanlarda pek iyi değildi. Son 5-6 senedir beyniyle ilgili rahatsızlığı var onunla uğraşıyordu. Ama gene iyiydi yani. Ona rağmen neşesi yerindeydi. Konuşuyor, sohbet ediyorduk. Birlikte arada sırada aşağıya iniyorduk. Yani pek eksikliği yoktu.” diye konuştu.

Koronavirüs

Son dönemde salgınla birlikte sanatçının koronovirüse yakalandığını vurgulayan şöyle konuştu:

"Son zamanlarda bu koronavirüs belası nasıl olduysa... Bir anda hastanede onun pençesine düştü. Bir şey yapılamadı. Yani zaten 2-3 üç gün içerisinde kaybettik. Umarım mekanı cennet olur. Zaten Memduh abiyi biliyorsunuz, eşi. Onu da yakın bir zaman önce kaybetmiştik. Namazdan sonra ablamın naaşı buraya gelecek. Hep beraber Torba Mezarlığı’na götüreceğiz. Sevgilisinin, can yoldaşının, yani muhtemelen bizden de fazla seviyordur Memduh abiyi. Onun yanına götüreceğiz. Umarım ışıklar içinde yürür, mutlu olur, mekanı cennet olur. Daha başka diyecek bir şey bulamıyorum. Dostlar sağ olsun.”