Yetim çocuklar barış ve kardeşlik için zeytin topladı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Katar Yardım Kuruluşu (RAF) ortaklığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yetim Vakfı iş birliğiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde inşa edilen Çocuk Yaşam Merkezi'nde kalan çocuklar için bu yıl ikinci kez “Zeytin Toplama Şenliği” yapıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte, halat çekme, kek yeme, yumurta taşıma, çuval koşusu oyunlarında birbirleriyle kıyasıya mücadele eden çocuklar doyasıya eğlendi. Gönüllerince eğlenen Suriyeli yetim çocuklar, kendileri için hazırlanan çocuk tiyatrosu, ateş püskürtme ve sihirbazlık gibi gösterileri ilgiyle izledi. Çocuklar ayrıca barış dileklerinin yazıldığı balonları gökyüzüne bıraktı.

Çocukların bakımlarını kendi yaptıkları ağaçlardan ilk elden zeytin toplamaları ve eğlenceli bir gün geçirmeleri adına 22 dönüm zeytin bahçesinde düzenlenen etkinlikte 850 Suriyeli yetim ağaçlardan zeytin topladı. Büyük bir heyecanla dallara uzanan çocuklar, daha sonra barış mesajı vermek için güvercin uçurdu. Sahne gösterileri ve sokak oyunlarının da yer aldığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Etkinliğin ev sahipliğini yapan Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, “Zeytin çok önemli bir sembol. Etkinliğimiz vesilesiyle tüm dünyaya seslenmek istiyorum; artık savaşlar dursun, çocuklar öldürülmesin, insanlar ölmesin. Zeytin toplama etkinliğimiz vesilesiyle de dünyaya barış gelsin istiyorum” dedi.

“Minik Eller Zeytin Topluyor” sloganıyla Zeytin Toplama Şenliği’nin gerçekleştirdiklerini anlatan Gülsatar, “Burada hem eğitim hem de öğretim hizmeti veriyoruz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Zeytin toplama, tarım atölyesi kapsamında yapılıyor, aynı zamanda dünya barışına mesaj veriyoruz. Çocukların ve annelerin ölmemesi için, savaşların son bulması için buradan barış mesajı veriyoruz” ifadelerini kullandı. Yetim çocukların gelişimleri için çalışmalarını devam ettireceklerini söyleyen Gülsatar, "Dünyada daha fazla çocuk yetim kalmasın. Toplumların bu konuda duyarlı olmasını temenni ediyoruz. Çocuklarımızla çeşitli yararlı faaliyetler yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Zeytin Toplama Şenliği’ne katılan Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Av. Uğur Yıldırım ise yaptığı konuşmada, “Bugün yine bu coğrafyada kardeşliğimizin temellerini attığımız bir yerdeyiz. Neşeli ve umut dolu bir gündeyiz. Ben buraya baktığım zaman güzel binalar, güzel bir mescid, güzel bir peyzaj yapılmış bir ortamdan daha fazla aslında bir köprü görüyorum. Biz burada bir köprü inşa ettik. Bu köprü inşallah Suriye’nin geleceğini, Türkiye’nin geleceğini ve her iki ülkenin kardeşliğini oluşturacak. Siz de bu köprüden geçen ilk nesiller olacaksınız. Allah ufkunuzu, zihninizi açsın” ifadelerini kullandı.

Şenlikte doyasıya eğlenen 14 yaşındaki Mahmut İşbar duygularını şu ifadelerle dile getirdi; Ben burada, Yetim Eğitim Merkezi’nde okuyorum. Bugünkü etkinlik çok güzeldi, top oynadım, balon uçurdum. 2 buçuk yıl önce Halep’ten buraya geldik. Türkiye’yi çok seviyorum, benim ikinci vatanım gibi. Ama bir gün ülkemde savaş biterse geri döneceğim. Orada faydalı olmak için çalışacağım.

Kaynak: www.dunyabulteni.com