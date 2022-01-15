YHT'de negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, sosyal medya hesabından trenlerce PCR zorunluluğu ile ilgili açıklamada bulundu.

Pezük, yaptığı paylaşımda

"Yetkili makamlarca alınan karar doğrultusunda YHT, Anahat ve Bölgesel trenlerimizde seyahat için negatif PCR test zorunluluğu kaldırılmıştır. Tüm bilet işlemlerinizde ve trenlerimize binerken HES kodu ibraz etmeniz yeterlidir ifadelerine yer verdi.