YHT kazasına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasıyla alakalı soruşturma başlattı

YHT kazasına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Başsavcılık, olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi. 

Ankara Valisi Vasip Şahin, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Uzmanlar kazanın bu şekilde yaşanmasının imkan dahilinde olmadığını belirterek sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını açıkladı.
 

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2018, 10:23
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