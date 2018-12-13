YHT kazasına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Başsavcılık, olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Uzmanlar kazanın bu şekilde yaşanmasının imkan dahilinde olmadığını belirterek sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını açıkladı.



Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2018, 10:23