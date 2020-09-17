Yıldırım-11 Herekol Operasyonu'nda öldürülen teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan ve 1003 personelin katıldığı Yıldırım-11 Herekol Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Baykan ilçesine bağlı Tandır Dağı bölgesinde dün 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonda temas araması gerçekleştirildi.

Aramalarda, etkisiz hale getirilen teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Muş'ta teröristlere ait gıda ve yaşam malzemeleri bulundu

Muş'un Hasköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü gıda ve yaşam malzemeleri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 15-16 Eylül'de Ortaç köyü kırsalına operasyon düzenlendi.

"Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Çapar 2020/195" adı verilen operasyonda, toprağa gömülü 500 litrelik 2 jelikanda 15 kilogram nohut, 20 kilogram makarna, 4 kilogram zeytin, 10 kilogram barbunya, 10 kilogram bulgur, 12 kilogram mercimek, 5 deterjan, 5 metrekare çapında naylon ile 2 mavi kapak jelikan ele geçirildi.

Kaynak: AA