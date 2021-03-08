Yıllar sonra üniversite bitiren annenin azmi

Kent merkezinde yaşayan 3 çocuk annesi Cahide Şan, ilkokul eğitiminin ardından uzun süre devam edemediği okul hayatına, eşi ve çocuklarının desteğiyle yeniden başladı. Açıktan ortaokul ve liseyi tamamlayan Şan, sosyal bilimler ve ilahiyat meslek yüksekokullarını bitirdi.

Okumaya duyduğu özlemi dinmeyen Şan, 40'ında Kuran'ı Kerim ezberlemeye karar verdi. Evinin yakındaki Kuran kursuna bir süre devam eden Şan, Ali Gav Medresesi Daru'ul Huffaz'da hafızlık eğitimine başladı.

İki yılda Kuran-ı Kerim'i ezberleyen Şan, aynı merkezde sağlama yaparak, belge almak için hazırlanıyor.

Kent merkezinde yaşayan 3 çocuk annesi Cahide Şan, ilkokul eğitiminin ardından uzun süre devam edemediği okul hayatına, eşi ve çocuklarının desteğiyle yeniden başladı. Açıktan ortaokul ve liseyi tamamlayan Şan, sosyal bilimler ve ilahiyat meslek yüksekokullarını bitirdi.

Okumaya duyduğu özlemi dinmeyen Şan, 40'ında Kuran'ı Kerim ezberlemeye karar verdi. Evinin yakındaki Kuran kursuna bir süre devam eden Şan, Ali Gav Medresesi Daru'ul Huffaz'da hafızlık eğitimine başladı.

İki yılda Kuran-ı Kerim'i ezberleyen Şan, aynı merkezde sağlama yaparak, belge almak için hazırlanıyor.

AA