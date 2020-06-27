YKS maratonunda ilk oturum sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bitti.

Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, TYT adaylarına, bu yıl geçen yıla göre 30 dakika daha süre verildi. Bu kapsamda, saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylar, soruları yanıtlamak için 165 dakika süre kullandı.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruldu.

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

Sınavda koronavirüs önlemleri

Sınavda, koronavirüs önlemleri kapsamında, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi.

Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, maske ve siperlikleri ile geldi.

Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda isteyen adaylar, sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabildi.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi.

Kovid-19 durumu olan adaylar, tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alındı.

YKS nedeniyle bugün saat 9.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 15.00'te sona erecek.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2020, 13:47