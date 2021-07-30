YÖK Başkanlığına Erol Özvar seçildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı

Yükseköğretim Kurulu’nda başkan değişti. Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Mehmet Ali Yekta Saraç’ın, yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar seçildi. Resmi Gazetede Prof. Dr. Erol Özvar’ın ilk olarak YÖK Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildiği atama kararı ardından da Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildiği kararı yayımlandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saraç da Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereği görev süresi dolan YÖK Başkanı Mehmet Ali Yekta Saraç’ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına getirildiği bildirildi.