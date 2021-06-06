YÖK'ten müsilaj hamlesi: Üniversiteleri harekete geçirecek

Marmara Denizindeki müsilaj sorununa ilişkin YÖK düğmeye bastı.

YÖK, denizlerdeki müsilaj sorununa bilimsel çözüm üretilmesi noktasında üniversiteleri harekete geçirecek.

Üniversitelerde bu soruna ilişkin şimdiye kadar yapılmış veya halen sürmekte olan bilimsel çalışmalar ile bu çalışma sonuçlarının önerdiği acil önlemleri görüşmek üzere ilgili dekanlar ve bu alanda uzman akademisyenlerle YÖK'te önümüzdeki hafta içerisinde bir toplantı yapılacak.

Konuya ilişkin sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşımda bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, şu ifadeleri kullandı:

"Marmara Denizindeki müsilaj sorununa ilişkin, üniversitelerimizde ilgili akademik birimlerde yapılmış ve halen sürmekte olan bilimsel çalışmalar ile bu çalışma sonuçlarının önerdiği acil önlemleri değerlendirmek ve kamuoyu ile paylaşmak üzere, ilgili fakültelerimizin dekanları ve konunun uzmanı araştırma ekipleri ile önümüzdeki hafta içi Yükseköğretim Kurulunda bir araya geleceğiz.

Yeni YÖK olarak, üniversitelerimizin toplumsal sorunların çözümü konusunda ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla ortak hareket ederek bilimsel katkılar sunması noktasında öncü kurumlar olmasını desteklemeye devam edeceğiz."