Yol kenarındaki bariyer bıçak gibi saplandı
Bayrampaşa'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kazada aracın ciddi hasar aldığı görüldü.
Güncel 22.04.2021, 12:26 22.04.2021, 12:37
Muhammet E. yönetimindeki 34 DUU 569 plakalı otomobil, Hal Kavşağı'ndan Otogar istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka kısmından giren bariyer, şoför koltuğunu deldi.
Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Otogar istikametinde yoğunluk oluştu. Otomobilin saplandığı bariyerden çıkarılarak kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
AA
14
açık
Günün Anketi Tümü