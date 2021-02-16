Konya'da yolcu otobüsü otomobile çarptı: 5 ölü, 38 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde şarampole devrilen TIR'ın şoförüne yardım için duran sürücünün otomobiline yolcu otobüsü çarptı. Çarpmayla otomobil ve otobüs şarampole devrilirken, kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Konya'da yolcu otobüsü otomobile çarptı: 5 ölü, 38 yaralı

Konya'da otobüsün, yol kenarında duran otomobile çarpması sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Ümit Ö. idaresindeki 31 GU 716 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Konya-Adana kara yolunda seyir halindeyken, kar yağışı nedeniyle oluşan buzlanmadan dolayı Karapınar ilçesi girişinde yol kenarında duran Rahim E'ye ait 42 AFN 321 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, yolcu otobüsündeki bir kişi ile otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Otobüsteki yolculardan 16'sı ise yaralandı.

Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

AA

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 10:50
banner53
YORUM EKLE
Gönder

banner39